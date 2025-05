Afrikanci u 2024. izgubili 60 miliona evra zbog odbijanja zahteva za Šengen vizu

Afričke zemlje su u 2024. godini izgubile 60 miliona evra zbog odbijanja zahteva za vize koje su podnosili za ulazak u 29 zemalja šengenskog prostora, pokazala je analiza istraživačko-umetničke organizacije Kolektiv LAGO.

Ta organizacija sa sedištem u Londonu, koja prati podatke o evropskim kratkoročnim vizama od 2022. godine, ukazuje da je Afrika kontinent koji je najviše pogođen troškovima usled odbijanja viza, navodi Si-En-En (CNN).

Osnivačica Kolektiva LAGO Marta Foresti navodi za CNN da „najsiromašnije zemlje sveta plaćaju novac najbogatijim zemljama sveta za nedobijanje vize“.

„Kao i 2023. godine, što je siromašnija zemlja u kojoj se podnosi zahtev, to su veće stope odbijanja. Afričke zemlje su neproporcionalno pogođene stopama odbijanja, čak do nivoa od 40-50 odsto za zemlje poput Gane, Senegala i Nigerije“, kazala je Foresti i dodala da to dokazuje da postoji „usađena diskriminaciju i pristrasnost“ u procesu.

U Nigeriji je prošle godine odbijeno 50.376 zahteva za kratkoročnu Šengen vizu, što je gotovo polovina, pokazuju nedavno objavljeni podaci Evropske komisije.

Podnosioci zahteva širom sveta za kratkoročnu Šengen vizu plaćaju bespovratnu taksu od 90 evra, tako da su samo Nigerijci izgubili više od 4,5 miliona evra zbog odbijanja takvih zahteva u 2024. godini.

Neimenovani portparol Evropske komisije naveo je za CNN da zemlje članice EU pažljivo razmatraju svaki zahtev za vizu.

„Svaku prijavu procenjuju iskusni donosioci odluka na osnovu svrhe boravka, dovoljnih sredstava za život i volje podnosilaca zahteva da se vrate u svoju zemlju prebivališta posle posete Evropskoj uniji“, naveo je portparol.

Dok odbijanja Šengen vize dobijaju najveću pažnju zbog velikog broja zemalja koje ona obuhvata, na slične izazove se žale i afrički podnosioci zahteva za vizu Velike Britanije.

Takse za britansku vizu porasle su sa 100 na 115 funti (sa 119 na 137 evra) u julu 2024. godine, a zatim na 127 funti (151 evro) u aprilu ove godine.

Kolektiv LAGO procenjuje da su troškovi zbog odbijanja zahteva za britansku vizu porasli 13,5 odsto u prošloj godini, na 50,7 miliona funti (60,4 miliona evra).

(Beta)

