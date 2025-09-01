Agencija Beta se pridružila globalnoj akciji sa zahtevom da se zaštite novinari u Gazi

Novinska agencija Beta se danas pridružila globalnoj protestnoj akciji sa zahtevom da se zaštite novinari u Pojasu Gaze, da se okonča nekažnjivost za zločine nad njima i da se stranim medijima omogući pristup toj palestinskoj enklavi.

Akciji, koju su inicirali Reporteri bez granica (RSF), platforma Avaaz i Međunarodna federacija novinara (IFJ), agencija Beta se pridružila na poziv Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), postavljanjem crnog banera na sajtu, sa porukom „Brzinom kojom izraelska vojska ubija novinare u Gazi, uskoro neće ostati niko da vas informiše. #ProtectJournalistsInGaza #LetReportersIntoGaza“.

U globalnoj akciji solidarnosti sa palestinskim novinarima u Pojasu Gaze učestvuje oko 250 medijskih kuća iz više od 50 zemalja, uključujući štampane i onlajn medije i televizijske i radio stanice.

Prema podacima Reportera bez granica, izraelska vojska je za manje od 23 meseca ubila 220 novinara u Pojasu Gaze. Samo u noći 10. avgusta, izraelska vojska je ubila šest novinara u ciljanom napadu na dopisnika Al Džazire Anasa el Šarifa. Pre nedelju dana, 25. avgusta, izraelska vojska je ubila pet novinara u dva uzastopna napada.

U napadima je povređen mnogo veći broj novinara. Novinari se takođe suočavaju sa stalnim pretnjama po život zbog obavljanja svog posla – svedočenja, što predstavlja direktan napad na slobodu medija i na pravo na informisanje.

Takođe, izraelske vlasti već 23 meseca odbijaju da novinarima van Pojasa Gaze odobre nezavisan pristup toj palestinskoj teritoriji, što je situacija bez presedana u modernom ratovanju.

U skladu sa pozivom koji su RSF i Komitet za zaštitu novinara (CPJ) objavili u junu, mediji uključeni u današnju akciju postavljaju tri zahteva – da se zaštite palestinski novinari u Pojasu Gaze i okonča nekažnjivost za zločine koje je izraelska vojska počinila protiv njih, da se stranim medijima omogući nezavisan pristup toj enklavi i da vlade širom sveta prime palestinske novinare koji traže evakuaciju iz Gaze.

Budući da 80. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje za osam dana, zahteva se i snažna akcija međunarodne zajednice i poziva Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da zaustavi zločine izraelske vojske nad palestinskim novinarima.

Svedočenja novinara iz Pojasa Gaze mogu se pročitati na sajtu i Jutjub stranici ANEM, u okviru serijala „Glasovi iz Gaze“.

Organizatori današnje globalne akcije pozivaju građane i novinare širom sveta da se pridruže i prikupljanju pomoći za novinare i novinarke u Gazi.

Prema instrukcijama Evropske federacije novinara (IFJ), novac se može donirati putem Fonda IFJ za bezbednost ili Donorbox platforme IFJ.

U polje „komentar“, prilikom uplate sredstava, treba napisati „PJS Safety Fund“ i ne treba pominjati reč „Gaza“, jer algoritmi banke sistematski blokiraju novčane transfere u tom slučaju.

Podaci za uplatu – Naziv banke: BNP Paribas Fortis, BIC: GEBABEBB, IBAN: BE64 2100 7857 0052, Name: AISBL Federation Internationale des journalistes.

Ako se koristi Donorbox platforma IFJ, u polje za komentar („Write us a comment“) treba napisati „PJS Safety Fund“.

(Beta)

