Agencija: Dokazi o prihodima i plaćanjima tokom kampanje biće traženi od svih stranaka, pa i SNS

Agencija za sprečavanje korupcije saopštila je danas, povodom izveštavanja televizije N1 o isplati dnevnica učesnicima mitinga Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradskoj areni, da će od svih političkih subjekata, uključujući i SNS, zatražiti potrebne informacije i dokaze o prihodima i plaćanjima u cilju provere, kao i da će rezultati i nalazi kontrole biti javno objavljeni.

„Proveru ovih podataka Agencija će vršiti i u kontroli godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata za 2026. godinu“, navela je Agencija u odgovoru televiziji N1.

Agencija je navela da je povodom lokalnih izbora koji će biti održani u nedelju 29. marta u 10 gradova i opština, angažovala tri posmatrača za posmatranje izborne kampanje na teritorijama na kojima su raspisani izbori, dodajući da u skladu sa Pravilnikom, posmatrači imaju ovlašćenja da na terenu isključivo prate aktivnosti svih političkih subjekata koji učestvuju u izbornoj kampanji, u cilju evidencije troškova izborne kampanje.

„Posmatrači u svojim izveštajima, koje dostavljaju Agenciji, beleže aktivnosti političkih subjekata kao što su – održavanje skupova i drugih javnih događaja, podelu letaka i drugog reklamnog materijala, oglašavanje političkih subjekata putem različitih medija, reklamiranje putem bilborda i društvenih mreža i druge slične aktivnosti“, dodaje se u odgovoru.

Kako su naveli, posmatrači Agenciji dostavljaju svoje izveštaje, a Agencija iste koristi u kontroli podnetih izveštaja o troškovima izborne kampanje političkih subjekata, dodajući da će ti izveštaji biti javno dostupni.

Agencija je dodala i da su politički subjekti dužni da u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti sve prihode i troškove u vezi sa izbornom kampanjom prikažu u svojim izveštajima.

Odgovarajući na pitanje da li je ikada do sada SNS ili neka druga stranka prijavila troškove plaćanja prisutnima da budu na javnim okupljanjima, Agencija je odgovorila kakvi se troškovi uglavnom prijavljuju.

„Agencija je u ranijim kontrolama ovih izveštaja uočila da su pojedini politički subjekti prikazivali različite troškove u vezi sa organizacijom javnih događaja, kao što su plaćanja zakupa prostora, plaćanje prevoza, službenog putovanja, dnevnica, zakup bine, iznajmljivanja različite opreme i drugo“, navodi se u odgovoru.

Stranke imaju rok za podnošenje konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje do 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, o rezultatima kontrole konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje, koji sadrži i kontrolu preliminarnih izveštaja političkog subjekta, Agencija sačinjava izveštaj, koji se objavljuje na veb-sajtu Agencije najkasnije do 120 dana od dana isteka roka za podnošenje konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje.

(Beta)

