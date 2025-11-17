Agencija: Niko izvan BiH više neće moći lako dobiti podatke o građanima BiH i naplatiti im kazne

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) objavila je danas da nijedan advokat, nijedna privatna firma, nijedno fizičko ili pravno lice izvan BiH neće moći da dobije podatke građana direktno od IDDEEA u vezi sa počinjenim prekršajima.

Direktor IDDEEA-a Almir Badnjević rekao je novinarima u Sarajevu da je uz doslednu primenu novog Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, u potpunosti usklađenog s GDPR i evropskom praksom, prekinuta višegodišnja praksa po kojoj su advokati i privatne firme izvan BiH direktno dobijali lične podatke građana za potrebe naplate prekršaja počinjenih u drugim državama.

„Hiljade takvih zahteva mesečno dostavljane su mimo jasno definisanih procedura, uz stari zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, što je dovodilo do nekontrolisanog iznošenja podataka i finansijske štete za građane BiH. Ova praksa je u potpunosti zaustavljena“, kazao je Badnjević, preneli su sarajevski mediji.

Dodao je da će od sada će se svi zahtevi za razmenu podataka u vezi sa prekršajnim predmetima slati isključivo putem mehanizama međunarodne pravne pomoći.

Prema njegovim rečima, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji se primenjuje i na prekršaje, jasno propisuje da se razmena podataka mora vršiti isključivo kroz državne kanale između ministarstava pravde, odnosno drugih nadležnih organa.

Paralelno sa zaštitom podataka građana BiH od neovlaštenih stranih subjekata, IDDEEA je razvila aplikaciju za potrebe Granične policije BiH, koja omogućava uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene na teritoriji BiH u realnom vremenu, čime je omogućeno da lica s neizmirenim obavezama ne mogu napustiti BiH dok prekršaji ne budu regulisani.

Direktor IDDEEA je istakao da ovim reformama BiH uvodi viši standard zaštite podataka građana, obezbeđuje zakonitu međunarodnu saradnju i uvodi efikasne mehanizme kontrole prekršaja na svojim granicama.

(Beta)

