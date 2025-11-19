Agencija UN za palestinske izbeglice pozvala na finansiranje i obnovu mandata

Agencija UN za palestinske izbeglice (UNRWA) pozvala je danas na hitno finansiranje i obnovu svog mandata, upozoravajući da bi neuspeh u tome „ugrozio živote i budućnost miliona palestinskih izbeglica“.

U preliminarnom glasanju večeras u sedištu UN u Njujorku, države članice treba da odluče o obnavljanju mandata agencije, pre konačnog glasanja na plenarnoj sednici Generalne skupštine u decembru, rekao je generalni direktor UNRWA Filip Lazarini (Philippe Lazzarini).

„Nadamo se da će ishod glasanja večeras odražavati ogromnu solidarnost ljudi širom sveta“, rekao je Lazarini na sastanku svoje organizacije u Amanu.

„Neophodno je obnoviti mandat kako bismo pomogli i zaštitili palestinske izbeglice dok se ne pronađe pravedno i trajno rešenje za njihovu situaciju“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, obnavljanje mandata treba da bude praćeno dovoljnim finansiranjem za usluge agencije i „jasnom definicijom njene uloge u političkim planovima za okupirane palestinske teritorije“.

Organizacija UN je dugo bila meta žestokih izraelskih kritika, koje su se intenzivirale posle smrtonosnog napada Hamasa u Izraelu 7. oktobra 2023.

Izrael je optužio agenciju za pristrasnost i da je „zaražena operativcima Hamasa“ i zabranio joj da deluje na svojoj teritoriji ranije ove godine.

Međunarodna istraga je otkrila neke „probleme sa neutralnošću“ unutar UNRWA, ali je napomenula da Izrael nije pružio ubedljive dokaze koji bi potkrepili njegovu glavnu optužbu.

Lazarini je naglasio da je agencija ostala aktivna u Pojasu Gaze, gde je „380 kolega ubijeno i više od 300 njenih zgrada oštećeno ili uništeno“.

UNRWA pruža pomoć za približno 5,9 miliona palestinskih izbeglica. Upravlja zdravstvenim centrima i školama na okupiranim palestinskim teritorijama, u Libanu, Siriji i Jordanu.

(Beta)

