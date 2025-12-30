Agencija za bezbednost saobraćaja pozvala vozače da ne piju

Agencija Srbije za bezbednost saobraćaja je danas pozvala vozače da ni tokom predstojećih praznika ne sedaju za volan ako su pili alkoholna pića i da poštuju propisanu brzinu.

„Istraživanja pokazuju da se upravo u ovom periodu na putevima Srbije beleži veći broj stradalih i povređenih, a među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda su vožnja pod dejstvom alkohola, neprilagođena brzina, korišćenje mobilnih telefona, kao nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa u zimskim uslovima“, saopštila je Agencija.

Podsetili su da je zimska oprema vozila ne saqmo zakonska obaveza, već stvar bezbednosti.

„Zimske gume, lanci za sneg i ispravno vozilo mogu biti presudni u sprečavanju nastanka saobraćajne nezgode. Takođe, važno je da vozilo bude očišćeno od snega i leda kako bi vidljivost i bezbednost bili na maksimalnom nivou“, piše u saopštenju.

(Beta)

