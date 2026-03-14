Akademija umetnosti: Gradska uprava Novog Sada nam ugrožava opstanak oduzimanjem prostora

Akademija umetnosti u Novom Sadu saopštila je danas da gradska uprava planira da "oduzme" dva prostora koja ta visokoškolska ustanova koristi nekoliko godina.

Ta odluka treba da se nađe pred odbornicima Skupštine grada Novog Sada u sredu, 18. marta.

Predlogom rešenja o nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada predviđeno je uskraćivanje prava na korišćenje objekata Galerije Akademije umetnosti na Bulevaru Mihajla Pupina i Ateljea na Bulevaru despota Stefana, koje Akademija u svojstvu zakupca koristi za odvijanje nastave i redovne izložbe.

Kako su naveli, time se direktno ugrožava opstanak te visokoškolske ustanove u sastavu državnog Univerziteta.

Akademija umetnosti je pozvala odbornike Skupštine grada Novog Sada da prepoznaju važnost Akademije za obrazovnu mapu grada i zatražili povlačenje tog predloga sa dnevnog reda kako bi se sprečile „nesagledive posledice“ po rad fakulteta.

Naveli su i da Akademija umetnosti od svog osnivanja 1974. funkcioniše u privremenom smeštaju na osam lokacija u gradu, i da se u tim objektima održava nastava za 39 studijskih programa i 57 modula na svim nivoima studija, a da je od 2022. godine organizovano više od 50 izložbi“

„Oduzimanje prava na korišćenje prostora bez obezbeđivanja trajnog rešenja ili izgradnje namenskog objekta predstavlja presedan koji onemogućava normalno funkcionisanje institucije i ruši integritet visokoškolskog obrazovanja“, saopštili su iz Akademije.

Ukazali su i da je rukovodstvo Akademije tokom januara i februara pokušalo sa nadležnim pokrajinskim i gradskim strukturama da pronađe trajno rešenje, ali da nisu uspeli da dogovore sastanak sa gradonačelnikom Žarkom Mićinom, uprkos inicijalnim kontaktima sa njegovim kabinetom tokom jula 2025. godine.

Prostorije su date na korišćenje Akademiji 27. septembra 2024.

(Beta)

