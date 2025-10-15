Akademik Kostić: Jako je opasno baviti se društvenim aktivizmom, ali je dužnost, neću se svetiti

Doskorašnji predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimir Kostić izjavio je da je baviti se društvenim aktivizmom kod nas jako opasno, ali da je dužnost iskazati svoje mišljenje.

„Ako ne bih rekao ono što mislim, morao bih, što se kaže, da se sakrijem pred sopstvenim unucima i decom. Kad nešto kažem, ne tvrdim da sam u pravu. Ali, ja tako mislim. Smatram da je naša dužnost da iskažemo svoje mišljenje“, rekao je Kostić za list Nova, u tekstu posvećenom njegovoj knjizi „Nevoljni pokreti“.

On je istakao da nema nikog koga bi smatrao svojim neprijateljem i dodao „možemo biti politički neistomišljenici, moralni neistomišljenici, u ljudskom smislu neistomišljenici. Ali ne neprijatelji. Za one koji se plaše, neću se svetiti nikom“.

Istakao je da „samo zrikavi šatrovci hoće da me ubede da ja pokušavam da se bavim politikom, ili da hoću da budem ne znam šta, što je apsolutno netačno“.

„Računa se da svakom čoveku dođe trenutak kada treba da da nešto u onom opštem smislu… Ja sam celog života bežao od funkcija, izbegavao ih, bavio se onim što sam sabrao i u ovu knjigu. I u jednom trenutku sam prihvatio. Bila su to dva mandata kao predsednika SANU“, naveo je Kostić.

Dodao je da „kad se drugi mandat približio kraju, rekao sam da je neukusno da budem na toj funkciji više od dva mandata“.

„I držao sam se tog principa, ali doživeo sam da svi tvrde da sam se uplašio svojih neprijatelja. A upravo zbog njih sam ostao na tom mestu i u drugom mandatu. Pričali su kako imam druge ideje… Ne, nemam ih. Mislim da ko hoće pažljivo da sagleda sve, uvideće da je tačno ono što govorim“, poručio je Kostić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com