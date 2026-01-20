Akademik Saičić: Lustracija i provera porekla imovine za sve koji su se nezakonito obogatili

Akademik i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Saičić izjavio je da podržava najavu studenata o pokretanju procesa lustracije i provere porekla imovine državnih funkcionera, i rekao da svako ko se nezakonito obogatio ne bi smeo da vrši javne funkcije.

Saičić je agenciji Beta kazao da je aktuelna vlast „kriminalno organizovana“ i da je svoju poziciju zloupotrebila za bogaćenje, maltretiranje i dezinformisanje naroda.

„Svi koji su uprljali ruke u kriminalnim aktivnostima i kršenju vladavine prava, ne bi smeli da vrše javne funkcije. Lustracija i provera porekla imovine moraju da se urade kako bi se obeshrabrila i eventualno buduća krađa. Ako bi se izvukli pojedinci iz sadašnje vlasti koji su se obogatili na krađi, a nezakonito stečeno bogatstvo preneli na generacije svojih potomaka, to bi bilo ohrabrenje drugima da nastave s krađom“, rekao je akademik.

Stav studenata je racionalan i opravdan, istakao je, i samo treba naći dobar način da se lustracija i provera porekla imovine zakonski utemelje i da bude obaveza za svaku buduću vlast.

„Ova vlast je kao kancer koji je metastazirao u sve pore društva. Uništeni su pravosuđe i policija, uništavaju se obrazovanje i ekonomija, trpi čak i sport, životna sredina je na pragu katastrofe… Vapimo za vlašću koja će biti ne odnarođena, već koja će na pošten način da se bavi interesima građana Srbije“, kazao je Saičić.

Na skupu u Novom Sadu u subotu studenti su poručili da je lustracija jedan od lekova za uništen ugled institucija, razaranje pravne države i za kršenje ljudskih prava.

„Lustracija nije osveta, već zaštita države od ponavljanja zloupotreba. Ona znači da oni koji su koristili funkcije za ličnu korist, pritiske, zloupotrebe i uništavanje javnog interesa ne mogu i ne smeju ponovo da odlučuju o sudbini građana“, rečeno je u govorima na tom skupu.

Kao još jedan deo svog programa, studenti su naveli primenjivanje Zakona o poreklu imovine.

„Dani vaše krađe su odbrojani i biće dan kada to sve prestane, a taj dan, verovali ili ne – nije daleko. To će biti dan kada kreće da se primenjuje svaki zakon, pa i Zakon o poreklu imovine, koju ste vi zgrnuli masovno u ovoj zemlji. Neće biti propalih, trulih institucija koje ste vi uzurpirali. Biće one pročišćene od svih uhleba i svih spavača koje ste postavili u slučaju da padnete sa vlasti“, rekao je student novosadskog Pravnog fakulteta, jedan od govornika na protestu u subotu.

(Beta)

