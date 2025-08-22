Akademske mreže: Da ministar prosvete i premijer odbace stav poslanika SNS-a o univerzitetima

Neformalne akademske mreže su pozvale danas ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića i premijera Đuru Macuta da odmah reaguju i javno odbace stav poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića o univerzitetima.

Akademski plenum je preneo da je Đukanović izjavio da univerzitete treba ugasiti i napraviti jedan integrisani univerzitet, koji bi bio pod direktnom kontrolom ove vlasti.

U saopštenju piše i da su „akademske mreže i javnost zgrožene“ tom izjavom.

„Kako je Đukanović i veoma blizak saradnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu izjavu shvatamo kao probni balon i pripremu da se ubrzo počne sa realizacijom ove ideje“, navodi se.

Smatraju da bi „tako formirani integrisani univerzitet u potpunosti izgubio autonomiju“, a obrazovni sistem bi, kao su naveli, bio potpuno urušen i na kraju ugašen.

„Prošle godine je vlast pokušala da izvede neprimetnu promenu Zakona o visokom obrazovanju, kojom bi ne samo dozvolila rad stranih fakulteta u Srbiji, nego bi ostavila mogućnost i finansiranje tih fakulteta iz budžeta Srbije“, dodali su.

Na taj način bi, kako pišpe u saopštenju, kroz nelojalnu konkurenciju ugasili državne univerzitete.

„Javnost je tada reagovala, pa je sprečen taj pokušaj, a sada je Đukanović najavio drugu taktiku za gašenje visokog obrazovanja u Srbiji“, navodi se.

Iza saopštenja stoje Forum Univerziteta umetnosti u Beogradu, Slobodan univerzitet Novi Sad, Akademski plenum, Novi Sad, Slobodni univerziteti Kragujevac, Niš, i Novi Pazaru i Proaktiv Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica.

(Beta)

