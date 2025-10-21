Akademski plenum: Dačićeva izjava o sabotaži nadstrešnice skretanje pažnje sa sopstvene odgovornosti

Inicijativa „Akademski plenum“ danas je saopštila da je izjava ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je ranije rekao da „postoji mogćnost da je pad nadstrešnice u Novom Sadu sabotaža“, skretanje pažnje sa sopstvene odgovornosti.

„Ovu teoriju grade sa tabloidima pod njihovom kontrolom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno pustio i komentarisao snimak na kome se vidi kako jedan od opozicionih političara nekoliko sati pre pada nadstrešnice, prolazi pored železničke stanice, kako bi stvorio sumnju da je opozicija srušila nadstrešnicu, u maniru na kome bi mu i Gebels pozavideo“, navodi se u saopštenju Akademskog plenuma.

Akademski plenum je takođe pozvao tužilaštvo da „reaguje i da pokrene krivični postupak“ protiv Dačića ali i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić i glavnog urednika lista Informer Dragana J. Vučićevića, zbog širenja lažnih vesti i panike.

„Ukoliko to ne učine, i odgovorni u tužilaštvu će nakon promene vlasti morati da snose odgovornost za neobavljanje svojih dužnosti“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

