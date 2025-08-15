Akademski plenum pravi bazu podataka nasilja nad građanima

Organizacija Akademski plenum danas je saopštila da pokreće „formiranje baze podataka za sve slučajeve represije“.

Akademski plenum je pozvao sve građane koji su doživeli nasilje na demonstracijama da popune upitnik na adresi „https://forms.gle/VJqYvW5fmzKBHd1h7“.

„Upitnik mogu i anonimno da popune (uz neki kontakt), ukoliko trenutno ne žele da ostave lične podatke. Prikupljeni podaci neće biti javno dostupni, a prikupljaju se kako bi nakon promene vlasti, bez izuzetka bili pokrenuti postupci protiv odgovornih lica“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

