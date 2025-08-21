Akademski plenum pravi bazu podataka o otkazima nastavnicima koji su učestvovali u protestima

Neformalna mreža profesora Akademski plenum saopštila je danas da je pokrenula bazu podataka o otkazima nastavnicima koji su, kako se navodi, učestvovali u studentskim i građanskim protestima u Srbiji.

U saopštenju su naveli da su direktori osnovnih i srednjih škola, „pod punom kontrolom Srpske napredne stranke, dobili stranačku direktivu da se nastavnicima, koji su učestvovali na studentskim i građanskim protestima ne produžavaju ugovori, ako su prethodne školske godine bili angažovani na određeno vreme“.

„Više nastavnika nam je javilo da se ovo radi, kako bi se otklonili ‘potencijalni problemi’, što u praksi znači eliminaciju profesionalaca koji su pokazali građansku svest i hrabrost da stanu u zaštitu pravde i odbranu studenata i društva u celini. Nastavnike koji ostaju bez ugovora počela su da zamenjuju lica bez odgovarajućih kvalifikacija“, saopštio je Akademski plenum.

Ocenili su da takva praksa „više nije samo politički progon već da direktno ugrožava kvalitet nastave i integritet obrazovnog sistema“.

„Pozivamo sve nastavnike i nastavnice, kojima se sada ne produžavaju ugovori, da se obrate Akademskom plenumu i unesu svoje slučajeve u bazu nasilja ‘Za dan posle’, gde će moći da dokumentuju nepravde i poimence navedu direktore škola koji sprovode partijske naloge. Samo sistematičnim beleženjem i informisanjem javnosti možemo stvoriti uslove za pravnu i društvenu odgovornost onih koji zloupotrebljavaju funkciju radi partijskih interesa“, piše u saopštenju.

Baza „Za dan posle“ dostupna je putem internet adrese https://forms.gle/5bcJ2GLzBA3PTvXk8.

(Beta)

