Akademski plenum: Smena na čelu SAJ najava još brutalnijeg nasilja

Smena komandata Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), kao „i brutalno nasilje i nasumična hapšenja“, 1. i 5. septembra u Novom Sadu, najava su još većeg i brutalnijeg nasilja nad studentima i građanima Srbije, saopštio je danas Akademski plenum.

U saopštenju piše da svi koji nisu hteli da bezpogovorno slušaju naređenja Aleksandra Vučića, poput komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića su postali neprijatelji vlasti.

„Shodno tome, zamenjuju se poslušnicima koji će biti spremni da sprovedu svaki Vučićev nalog, bez obzira da li je u skladu sa zakonima i Ustavom ove države ili ne”, mavodi se,

U saopštenju se dodale da je predsednik Srbije pokazao da ne želi izbore kao rešenje društvene krize, „svestan toga da će na njima izgubiti“,

Ajademski plenum smatra da zato „koristi jedinu preostalu, devedesetih godina prošlog veka već oprobanu, metodu represije i ogoljenog nasilja“.

Naveli su i da „jedina odbrana naroda su masovni skupovi“, zbog čega su pozvali građane da se odazovu na svaki protest koji organizuju studenti u blokadi.

Upozorili su sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da u doba masovne upotrebe mobilnih telefona, svaki događaj biva snimljen i niko ko je kršio zakone, kako su naveli, ovaj put neće biti amnestiran.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com