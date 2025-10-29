Akademski plenum traži smenjivanje Sandre Božić zbog izjave da univerzitete treba srušiti do temelja

Akademski plenum je danas tražio smenjivanje potpredsednice Vlade Vojvodine Sandre Božić zbog, kako navodi, sramne izjave da univerzitete treba srušiti do temelja.

Akademski plenum koji okuplja nastavnike, saradnike i istraživače Univerziteta u Novom Sadu i drugih visokoškolskih i naučno-istraživačkih ustanova u Vojvodini, zbog toga traži od predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković da pokrene postupak za razrešenje Sandre Božić s dužnosti njene potpredsednice.

„Ovu izjavu smatramo pokušajem osvete loših đaka, jer je Božić Fakultet političkih nauka završila sa prosekom 7,68 i to tako što je svoje studiranje produžila za nekoliko godina u odnosu na dužinu trajanja studijskog programa“, piše u saopštenju te akademske mreže.

Ukazuje se da Sandra Božić „govori ono što predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić misli, zbog čega se ovim njenim istupom jasno pokazuje namera vlasti da ugasi univerzitete i formira jedan koji bi bio pod stranačkom kontrolom Srpske napredne stranke“.

„Na žalost Sandre Božić koja mesečno iz državnih izvora prima skoro pola miliona dinara, kao i njenih nalogodavaca, akademska zajednica i građani Srbije neće dozvoliti gašenje visokog obrazovanja, temelja razvoja Srbije – razvoja koji će uslediti odmah nakon održanih vanrednih parlamentarnih izbora“, poručio je Akademski plenum.

Božić je danas na televiziji Informer hvalila odluke ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića, a govoreći o stanju na univerzitetima u Srbiji rekla: „Što se mene tiče, moje razmišljanje ide u tom pravcu da mi trebamo visoko obrazovanje na primer srušiti do samog temelja i podići jedan univerzitet koji je nacionalni, koji je posvećen izgradnji pre svega jednog nacionalnog identiteta univerziteta i da država odreaguje na taj način i možda najviše novca uloži u tu novu vrstu ili sistem obrazovanja“.

O visokom obrazovanju je rekla da smatra da je „vrlo opasno ono što nam se desilo i da je to jedan veliki znak uzvika… koji nam mora skrenuti pažnju da visoko obrazovanje definitivno mora biti u potpunosti… negde opet izgrađeno“.

(Beta)

