Akademski plenum: Vučić da raspiše izbore i proveri šta građani misle o gašenju univerziteta

Inicijativa Akademski plenum pozvala je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, proveri šta građani misle o gašenju univerziteta, nakon što je to ranije danas predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović.

Akademski plenum je u saopštenju ocenio da je izjava Đukanovića „ogoljeni prikaz pravih namera ove vlasti“.

„Đukanović je glas iz trbuha predsednika Srbije i uvodničar u naredne korake autokrate na čelu države, pa ne treba sumnjati da vlast uskoro kreće u konačni obračun sa državnim univerzitetima“, dodaje se u saopštenju.

Naveli su da će, prema Đukanovićevim rečima, univerziteti suštinski biti ukinuti stvaranjem jednog integrisanog, čijeg bi rektora postavljala vlast i koji bi „posledično bespogovorno slušao sve što mu Aleksandar Vučić naredi“.

„To više ne bila obrazovna institucija, nego neka nova Akademija mladih lidera, koja treba da stvara poslušnike, a ne slobodnomisleće akademske građane“, dodaje se u saopštenju Akademskog plenuma.

Član Predsedništa Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović izjavio je ranije danas da se visoko obrazovanje u Srbiji „može spasiti samo na taj način što će se svi državni univerziteti ugasiti i tako što će otpočeti proces pravljenja jednog integrisanog univerziteta kojim će država adekvatno upravljati“.

„Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih univerziteta. Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire“, ocenio je Đukanović u kolumni za list Kurir.

