Akademski plenum: Vučić opet otvara prugu, a radovi nisu završeni – da li su životi građana ugroženi

Neformalna inicijativa Akademski plenum, koju čine nastavno osoblje visokoškolskih ustanova u Vojvodini, saopštila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić opet otvara prugu, a da nisu svi radovi završeni i uz pitanje da li njegova kampanja opet ugrožava živote ljudi traže od nadležnih da brzu prugu Novi Sad- Subotica ne puštaju u saobraćaj.

„U pokušaju da popravi rejting i nakon toga raspiše izbore, Vučić opet otvara prugu, a da nisu svi radovi završeni. Stanje staničnih zgrada podseća na stanje železničke stanice u Novom Sadu, neposredno pre pada nadstrešnice pod kojom je život izgubilo 16 osoba“, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da je rekonstruisana železnička stanica u Subotici u julu ove godine ocenjena kao veoma nebezbedna, ocenom 1, a slično su ocenjene i stanice u Kisaču, Bačkoj Topoli, Naumovićevu i Žedniku.

„Još uvek niko nije odgovarao za ubistvo 16 ljudi u Novom Sadu, niko nije osuđen za korupciju prilikom rekonstrukcija staničnih zgrada, a vlast opet rizikuje živote građana Srbije, zbog kampanje jednog čoveka koji po svaku cenu želi da opstane na vlasti“, naglašeno je u saopštenju.

Akademski plenum pozivao je vlast da ne pušta u promet prugu Novi Sad – Subotica, dok god svi stanični objekti uz ovu prugu ne budu potpuno bezbedni za korišćenje, „jer život građana mora da bude uvek ispred svake političke kampanje“.

(Beta)

