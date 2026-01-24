Akcija Zajedno za studente u centru Beograda, uz veliki transparent Blokada i potpise za izbore

Akcija „Zajedno uz studente“, koja je počela danas oko 11.00 u centru Beograda – uz učešće brojnih formalnih i neformalnih organizacija – kao jasan simbol ima veliki visoko uzdignut i razvijen transparent sa porukom „Blokada“ i uz njega, u nizu okačene manje slike sa studentskih protesta.

Na Trgu Nikole Pašića, gde se održava akcija, su i tri štanda, sa natpisima „Student je prisutan“, kako bi građani mogli da potpisima podrže studentski zahtev za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, kao nastavak ranije započete takve aktivnosti.

Brojni su štandovi zborova iz raznih delova Beograda, centralnih i prigradskih, Batajnica, Pančevo, Surčin, Krnjača, Savski Venac, Barajevo, Konjarnik, Novi Beograd, Palilula, Vračar.

Na štandovima se mogu kupiti slike u formatu razglednice sa prizorima iz studentskih protesta, ali i kolači domaće proizvodnje, a cena je – koliko ko priloži.

Neki od zborova izdaju i svoje listova kao što je „Glas Palilule“, „Avalski list“, zbora iz podavalskih naselja“, koje štampaju, rekli su, „kako se snađu“, nešto od svog novca, dobrovoljnih priloga i slično.

Tu su u predstavnici Zbora zdravstvenih radnika, Mreže solidarnosti i mnogi drugi.

Niz štandova čine ekološke organizacije, počev od „Rendžera Istočne Srbije“, uz poruku da „rudnika neće biti“, zatim „Ne damo Jadar“, sa ponudom proizvoda iz prirode – meda, ajvara, mlevenog paradajza.

Na studentskom štandu, u centralnom delu prostora, sa natpisom „Kukavice, raspiši izbore“ je kalendar „Student pobeđuje“, gde se zaokruženi datumi sa najvažnijih protesta, kao i bedževi „raspiši izbore“, „pravi brat ne kopa litijum“ i slični.

Najavljujući akciju, udruženje „IT blokada“ je navelo da je skup organizovan u formi otvorenog sajma, sa štandovima, radionicama i bazarom, da građani mogu da se informišu i direktno uključe u rad organizacija koje mesecima stoje rame uz rame sa studentima u njihovoj borbi.

Predviđeno je da učestvuju glumci Tihomir Stanić, Stefan Piale, Vjera Mujović i Milan „Caci“ Mihailović, književnica Jasminka Petrović, kao i muzičari“, najavljuju iz udruženja.

Povod za održavanje skupa je obeležavanje prve godišnjice organizovane podrške srpske IT zajednice studentskom pokretu.

