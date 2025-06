Aktivisti mreže Beograd ostaje predali 10.000 potpisa Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam

Aktivisti mreže „Beograd ostaje“ predali su 10.000 potpisanih primedbi građana koji se protive širenju projekta „Beograd na vodi“ na pisarnici Agencije za prostorno planiranje i urbanizam.

Arhitekta i predstavnik inicijative „Beograd ostaje“ Marko Jakšić kazao je da su primedbe prikupljali građani, zborovi, stručne aktivističke organizacije i političke stranke.

„Katastrofalne izmene i dopune jednog skandaloznog plana koji u je u svom prvobitnom obuhvatu uzeo 177 hektara javnog zemljišta i poklonio ga nekome“, kazao je Jakšić na konferenciji za novinare.

Rekao je da je taj plan „lažno proglašen“ za projekat od državnog interesa, i dodao da sada kada je izgrađeno „građani nisu dobili ništa ili vrlo malo“.

„Cela svrha ovog plana je potpuno pogrešna, ne možete planski rešavati mimo javnog urbanističkog plana tako važne gradske prostore“, kazao je Jakšić.

Aktivista inicijative „Beograd ostaje“ Viktor Gavrilović je ocenio da projekat „Beograd na vodi“ nije samo projekat koji „uništava jedan grad, on uništava celu Srbiju i uništava budžet“.

„Naši inžinjeri, naši pravnici, su sastavili 10 različitih vrsti primedbi i pokušaćemo zakonskim putem da dodjemo do sprečavanja Beograda na vodi“, kazao je Gavrilović.

Rekao je da su Beograđani ukazali poverenje time što su dali i svoju adresu i svoje lične podatke na tim primedbama.

Predstavnik Zbora građana Batajnice Igor Anđelić kazao je da će 30. juna biti održana javna sednica o izmenama i dopunama projekta „Beograd na vodi“ i da se nada da će se pridružiti struka i dati mišljenje.

„Sama Batajnica se uključila jer smo svesni ako propustimo ovaj trenutak verovatno će projekat ‘Beograd na vodi’ doći do same Batajnice i zato smo tu sada da se to ne desi“, kazao je Anđelić.

(Beta)

