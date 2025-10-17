Aktivisti STAV-a: Mi smo žrtve fabrikovanog postupka, dok krivci za smrt 16 ljudi nisu kažnjeni

Studenti i aktivisti organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV), koji su nalaze u egzilu, izjavili su danas da su “žrtve fabrikovanog postupka” čiji je da ih liši slobode po svaku cenu.

“Taj postupak se ne zasniva apsolutno ni na čemu, a kamoli na adekvatnim pravnim dokazima”, kazala je aktivistkinja STAV-a Doroteja Antić za Televiziju Nova.

Student i aktivista STAV-a Branislav Đorđević rekao je da su tužilaštvo i sudovi „pod kontrolom jednog čoveka koji sam dodeljuje optužnice, sam donosi presude, odlučuje koga će da pomiluje a kome će da bude suđeno”.

“Zato ne verujem da ćemo se mi pojaviti 24. novembra u sudnici. Jer da u Srbiji vlada neki pravni poredak, mi ne bismo ni bili u ovakvoj situaciji”, kazao je Đorđević.

Dodao je da režim mora da raspiše izbore zbog pritiska građana.

“Da bismo se osećali slobodno, ovaj režim mora da raspiše izbore i da na njima izgubi. Više straha nema. Ili će dovesti do toga da cela zemlja da ispašta se zbog javašluka jednog čoveka koji jednostavno neće da prizna da ga narod više neće. Izbori će morati biti raspisani, kako bi se ovo moglo na najbolji mogući način završiti po sve nas”, rekao je Đorđević.

Na pitanje šta očekuje da će se desiti na skupu 1. novembra u Novom Sadu povodom prve godišnjice pada nadstrešnice ukaza Železn ilje stanice od čega je poginulo 16 ljudi, on je ocenio da “krvoproliće” može da dođe samo sa režimske strane i dodao da će režim, preko ubačenih elemenata, pokušati da “oskrnavi taj skup”.

Student i aktivista STAV-a Jovan Dražić rekao je da bi njihov slučaj u pravosuđu “pao u roku od dva dana”, da je Srbija normalna zemlja u kojoj se poštuju zakoni.

Studentkinja i aktivistkinja STAV-a Anja Pitulić kazala je da su oni počeli medijski da istupaju sada, kada je troje njihovih saboraca pušteno iz kućnog pritvora, jer osećaju da njih neće ugrožavati medijsko istupanje studenta u egzilu.

Studentkinja i aktivistkinja STAV-a Mila Pajić rekla je za Televiziju N1 da bi ponovo uradila sve isto.

“Mi nismo pogrešno ništa uradili, mi smo poručivali – odgovorni ste i odgovaraćete“, kazala je Mila Pajić.

Dodala je da za smrt 16 ljudi niko nije odgovarao.

“A ako tu niko nije odgovarao, znam da će biti osuđeni oni koji se borili da se ostvari pravda za te ljude“ jer „sudstvo služi da presudi onima koji se bori za demokratiju i slobodu, a da čuva one koji održavaju režim na vlasti“, rekla je Mila Pajić.

Studenti i aktivisti Lazar Dinić, Marija Vasić, Mladen Cvijetić, Srđan Đurić, Lado Jovović, Davor Stefanović, Mila Pajić, Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević, Jovan Dražić i Dejan Bagarić optuženi su za pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije.

Kućni pritvor je prekjuče ukinut profesorki Mariji Vasić, studentu Lazaru Diniću i aktivisti Ladu Jovoviću.

Branioci Mladena Cvijetića, Srđana Đurića i Davora Stefanovića najavili su žalbu, kako bi i njihovi branjenici bili pušteni iz kućnog pritvora.

Pod istom optužnicom za navodno rušenje ustavnog poretka, u egzilu su sedam meseci aktivisti grupe STAV-a Doroteja Antić, Anja Pitulić, Mila Pajić, Branislav Đorđević, Jovan Dražić i Dejan Bagarić.

Dok su bili u zatvorskom pritvoru aktivista Davor Stefanović je pretučen, dok je profesorka Marija Vasić štrajkovala glađu i žeđi.

Povod za njihovo hapšenje bio je prisluškivani razgovor o pripremi za studentski protest 15. marta, koji su u javnost plasirali prorežimski mediji.

U trenutku hapšenja, šestoro aktivista i aktivistkinja grupe STAV je bilo u inostranstvu, gde se i danas nalaze.

Branioci aktivista su u više navrata u medijima ukazivali na pravne propuste u ovom slučaju.

Po njihovim rečima, jedini dokazni materijal u ovom postupku – prisluškivani razgovor – nije pribavljen zakonski, a u krivičnoj prijavi koju je MUP podneo protiv njih ne navodi se šta je sporno u onome što je rečeno u tom razgovoru, već je tumačeno šta su aktivisti „mislili“.

Branioci su ocenili da je reč o “klasičnom političkom procesu” protiv neistomišljenika režima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com