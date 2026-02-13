Aktivisti: Više od 7.000 žrtava u gušenju demonstracija u Iranu

U nasilnom suzbijanju protesta u Iranu tokom januara poginulo je više od 7.000 ljudi, saopštili su aktivisti i grupe za zaštitu ljudskih prava u novom bilansu.

Novi bilans je saopštila američka novinska agencija za ljudska prava HRANA i dodala da je poginulo 214 pripadnika vladinih snaga bezbednosti, što je značajno više od vladinih procena.

Vlada u Teheranu je samo jednom, 21. januara, objavila broj žrtava, koji je tada, kako je navela, iznosio 3.117 ljudi, a vlasti su ranije smanjivale broj poginulih u sličnim neredima ili ih uopšte nisu objavljivale.

Rast broja mrtvih u demonstracijama koje su počele 28. decembra prošle godine doprinose i unutrašnjim i spoljnih tenzijama, naročito u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o nuklearnom programu.

Teheran i Vašington su održali jednu rundu indirektnih pregovora u Omanu, dok je druga i dalje neizvesna, imajući u vidu da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu u poseti SAD insistirao kod predsednika Donalda Trampa da pojača zahteve prema Iranu.

„Nije postignuto ništa definitivno osim što sam insistirao da se pregovori sa Iranom nastave kako bi se videlo da li se može postići sporazum. Ako može, obavestiću premijera da će to biti naša preferencija“, napisao je Tramp svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

On je dodao da je „Iran prošli put odlučio da je bolje da ne sklopi sporazum i bio je pogođen“.

Tramp je novinarima u Beloj kući juče rekao da bi Iran trebalo da postigne sporazum sa Vašingtonom „vrlo brzo“.

Tramp, koji teži sporazumu o ograničavanju iranskog nuklearnog programa i koji je takođe nagovestio da bi SAD mogle preduzeti vojnu akciju kao odgovor na iranske mere protiv demonstranata, upozorio je Iran da bi neuspeh u postizanju sporazuma sa njegovom administracijom bio „veoma traumatičan“.

Netanjahu je rekao da „nije krio svoj opšti skepticizam“ u vezi sa bilo kakvim sporazumom i naglasio da svaki dogovor mora da uključuje ustupke u vezi sa iranskim programom balističkih raketa i podrškom militantnim posrednicima, a ne samo nuklearnim programom te zemlje.

SAD su danas poslale drugi nosač aviona na Bliski istok, koji se priključuje grupi brodova koja je već u Arapskom moru kako bi se izvršio pritisak na Iran.

(Beta)

