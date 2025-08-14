Aktivistkinja: Deo novca iz plana za odbranu EU treba da ide za borbu protiv ruske propagande

Uznemirena zbog uticaja smanjenja američke strane pomoći na slobodno i fer novinarsto širom sveta, holandska aktivistkinja za slobodu medija Rut Kronenburg (Ruth Cronenberg) pozvala je EU da u te svrhe uloži 150 miliona evra iz odbrambenih fondova i popuni nastalu prazninu.

Kronenburg je za istraživačku platformu „Prati novac“ (Follow the Money) rekla da će bez hitne podrške nezavisni mediji u zemljama poput Gruzije i Ukrajine nestati, a ruska propaganda će popuniti prostor.

Izvršna direktorka holandske organizacije za slobodu medija Fri pres anlimited (Free Press Unlimited) rekla je da su programi njene organizacije u Istočnoj Evropi i Sudanu finansirani od strane američke vlade zamrznuti, dodajući da je reč o sumi od 3,5 miliona evra.

Ona je u intervjuu za „Prati novac“ rekla da se sve što je njena organizacija izgradila srušilo sa dolaskom Donalda Trampa na čelo SAD, dodajući da su posledice po novinarstvo širom sveta bile brze i zanačajne.

Kako bi se problem rešio, Kronenburg i njena organizacija lobiraju da se deo od 800 milijardi evra vrednog plana potrošnje za odbranu EU usmeri u podršku nezavisnim medijima širom sveta.

„Kada npr. nestanu nezavisni mediji u zemljama Istočne Evrope, ruska propagnada će odmah popuniti prazninu. EU mora da popuni taj vakuum pre nego što bude kasno“, istakla je holandska aktivistkinja za slobodne medije.

Kako je dodala, ako toliko novca ide za odbranu, novac mora da ide i nezavisnim medijima za borbu protiv ruskih dezinformacija. „To će doprineti bezbednosti svih evropskih građana“, istakla je Kronenburg.

Ona misli da će kresanjem američke pomoći biti najviše pogođeni mediji u Ukrajini, gde su 70 odsto nezavisnih novinskih platformi finansirali Amerikanci.

Kronenburg je ukazala na značaj nezavisnog informisanja na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija okupirala. Kako je rekla, Rusi zatvaraju sve medije na tim prostorima, hapse i deportuju novinare a stanovnici imaju pristup samo ruskim propagandnim kanalima.

Isto je u Gruziji, gde je na vlasti represivna, prema Moskvi orijentisana vlada i gde sa povlačenjem podrške SAD proruska propagandana mašina ubrzano deluje.

Na pitanje da li EU pomaže da se popuni informacioni vakuum u zemljama poput Ukrajine i Gruzije, Kronenburg je rekla da je potrebno jako dugo da se u Briselu pokrenu stvari i da je većina fondova EU već dodeljena a da je ono što je ostalo za hitne situacije nedovoljno da popuni prazninu.

„Tražimo 150 miliona evra iz ogromnog paketa (800 milijardi) za podršku medijskim platformama širom sveta“, rekla je Kronenburg dodajući da su o tome već razgovarali sa nekim visokim zvaničnicima EU i da će se ponovo sastati sredinom septembra.

Ona je rekla i da su neke velike privatne fondacije najavile pomoć nakon zamrzavanja američkih fondova ali da je potrebno više.

