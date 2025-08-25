Al Džazira potvrdila da je jedan njen novinar ubijen u izraelskom napadu u Pojasu Gaze

Katarska televizijska mreža Al Džazira saopštila je da je jedan od njenih novinara ubijen u izraelskom napadu na bolnicu u Pojasu Gaze, dve nedelje nakon što je ta televizija izgubila četiri novinara i dva frilensera u napadu.

Fotoreporter i snimatelj Mohamed Salama ubijen je u izraelskom napadu na bolnicu Al Naser u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze, navela je Al Džazira na platformi Iks (X).

Smrt Mohameda Salame je potvrđena, rekao je za Frans pres neimenovani portparol Al Džazire.

Izraelska vojska je saopštila da proverava tu informaciju.

U izraelskom napadu izvedenom u noći 10. i 11. avgusta na šator koji je koristio tim novinara u gradu Gazi, poginula su četiri zaposlena Al Džazire i dva frilensera, što je izazvalo međunarodno negodovanje.

(Beta)

