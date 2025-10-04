Albanska stranka DUI: Poseta Macuta Skoplju dokaz da S.Makedonija postaje treća srpska republika

Najveća albanska opoziciona partija, Demokratska unija za integraciju (DUI), ocenila je danas da je jučerašnja poseta premijera Srbije Đure Macuta Skoplju usred predizborne kampanje u Severnoj Makedoniji „najjasniji dokaz da Severna Makedonija klizi ka statusu ‘treće srpske republike’ ”.

„Usred ključne predizborne kampanje, kada se albanski građani suočavaju sa istorijskim referendumom o budućnosti, premijer iz Beograda, s celom Vladom, boravio je u Skoplju uz gostoprimstvo (premijera Severne Makedonije Hristijana) Mickoskog i (koalicije albanskih partija u njegovoj vladi) ‘Vredi’ (Vlen). Ovaj čin je najjasniji dokaz da Severna Makedonija klizi ka statusu ‘treće srpske republike'“ – piše u saopštenju pojedinačno najjače partije Albaanaca u Severnoj Makedoniji (facebook.com/BDI002/?locale=mk_MK).

Navedeno je da eđunarodni izveštaji, uključujući i Evropskog parlamenta, upozoravaju na opasan uticaj „Srpskog sveta“ u Severnoj Makedoniji.

„Danas je taj uticaj zapečaćen novim sporazumima, prodatim kao ‘ekonomska saradnja’ i ‘regionalna stabilnost’, ali koji u stvari predstavljaju potpuno zarobljavanje države od strane Beograda uz blagoslov (albanske koalicije) ‘Vredi’. Istina je jednostavna: Mickoski i ‘Vredi’ su oruđa ‘Srpskog sveta’, a Albanci plaćaju i plaćaće cenu ove servilnosti“, piše saopštenju partije Alija Ahmetija.

Macut je u petak bio u radnoj poseti Skoplju i na sastanku s Mickoskom je, kako je saopštila Vlada Severne Makedonije, razgovarano o „unapređenju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji i infrastrukturnoj povezanosti“, a „akcent je bio stavljen i na trgovinsku razmenu, zajedničke energetske projekte i olakšavanje kretanja ljudi i robe“.

U Severnoj Makedoniji je u ponedeljak, 29. septembra, počela 19-dnevna kampanja za osme lokalne izbore.

Prvi krug izbora za gradonačelnike i odbornike skupština 80 opština Severne Makedonije i Grada Skoplja održaće se u nedelju 19. oktobra, a 2. novembra je drugi krug izbora za gradonačelnike u mestima u kojima ne budu izabrani u prvom.

Na lokalnim izborima uestvuje 309 kandidata za gradonačelnike i 576 kandidatskih lista za članove opštinskih skupština sa ukupno 10.490 kandidata.

(Beta)

