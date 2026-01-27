Albijanić: Sve manji broj rađanja dece posledica nebrige vlasti prema mladim ljudima

Samostalni narodni poslanik Miloljub Albijanić izjavio je da je sve manji broj rađanja dece u Srbiji posledica nebrige vlasti prema mladim ljudima.

Komentarišući smanjenje broja rođenih u prošloj godini za više od tri odsto u odnosu na 2024. godinu, Albijanić je agenciji Beta kazao da mladi i stručni ljudi u Srbiji mogu da razmišljaju samo o običnom opstanku ili odlasku u inostranstvo, a ne nikako o stvaranju porodice.

„Cela Evropa, pa i Srbija, sazdani su na principu ‘briga o duši’, koji je rasvetlio češki filozof Jan Patočka. To podrazumeva brigu o čoveku, brigu o ljudskosti, brigu o našim međuljudskim odnosima… Ta reč je nestala iz etra, jer država Srbija ne brine ni o kome nizašta. Jedna od posledica takvog odnosa države je i sve manje rađanje dece“, ocenio je.

Prema njegovim rečima, u Srbiji ne postoji briga ni o čemu, a međuljudski odnosi su na najnižem nivou od kako Srbija postoji.

„Država i državni organi ne smatraju za shodnim da se okrenu ljudima. Vlast se odvojila od stanovništva i njihova briga je samo sebe radi, a zaboravili su da postoje ustanove i institucije koje bi trebalo da budu u službi građana. Kad mladi čovek oseti da neko u državi o njemu brine i da ima izvesnu sigurnost, onda će se on odvažiti da zasnuje porodicu i da ima više dece, što u Srbiji sada nije slučaj“, kazao je Albijanić.

Naveo je da pored negativnog prirodnog priraštaja, Srbija se suočava i s velikim odlaskom mladih i stručnih ljudi iz zemlje.

„Osim što iz godine u godinu imamo sve manje rođenje dece, imamo i problem da posle završene srednje škole ili fakulteta mladi ljudi masovno odlaze u inostranstvo. Taj odliv mladih i stručnih ljudi dramatično utiče na naše stanovništvo. Onaj ko u Srbiji završi školovanje nema nikakvu garanciju da će njegova sposobnost i obučenost uticati da dobije adekvatan posao, da će imati sigurnost i moći da gradi porodicu i rađa decu. O takvim ljudima niko od nadležnih u Srbiji ne brine. Ako u Srbiji ne vladaju jednakost i sloboda da ljudi imaju šansu koju mogu da ostvare slobodnim izborom, mladi ljudi mogu da razmišljaju samo o običnom opstanku ili odlasku u inostranstvo“, istakao je poslanik.

On je naglasio da su negativna demokratska kretanja posledica i što su u Srbiji opustela sela.

„Sve se koncentriše ka velikim gradovima, naročito ka Beogradu, a iz Beograda imamo tendenciju odlaska u inostranstvo. Da bi se ti procesi zaustavili mora da se razmišlja o suštinskoj decentralizaciji zemlje i omogućavanju da ljudi žive na području čitave Srbije na dostojanstven način“, kazao je Albijanić.

U Republici Srbiji, u periodu januar-decembar 2025. godine broj živorođenih bio je 58.445.

U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 60.311, beleži se pad od 1.866 odnosno za 3,1 odsto.

Ukupan broj umrlih u 2025. godini je 94.831, što je za 3.210 manje nego u prethodnoj godini.

Od 2012. do kraja 2025. godine Srbija je zbog negativnog prirodnog priraštaja ostala bez 579.953 stanovnika.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u tom periodu je živorođenih bilo 888.622, a preminulo je 1.469.576 osoba.

Tabela:

Godina Živorođeni Preminuli Prirodni priraštaj

2012 67.257 102.400 -35.143

2013 65.554 100.300 -34.746

2014 66.461 101.247 -34.786

2015 65.657 103.678 -38.021

2016 64.734 100.834 -36.100

2017 64.894 103.722 -38.828

2018 63.975 101.655 -37.680

2019 64.399 101.458 -37.059

2020 61.692 116.851 -55.158

2021 62.180 136.622 -74.442

2022 62.250 110.839 -47.589

2023 60.813 97.098 -36.285

2024 60.311 98.041 -37.730

2025 58.445 94.831 -36.386

Ukupno 888.622 1.469.576 -579.953

Izvor: Republički zavod za statistiku

*(bez Kosova i Metohije)

(Beta)

