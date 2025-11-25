Aleksić: Budžet bez sredstava za izbore, ali pun crnih rupa koje vode u milionsku korupciju

Budžet za 2026. godinu, koji je predložila vlast je koruptivan, netransparentan i nenarodni, pravljen po meri vlasti, a ne građana i privrede Srbije, izjavio je predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Aleksić je rekao da će na sednici parlamenta koja počinje danas biti 58 tačaka dnevnog reda i da se, kao i svake godine i ove nastavlja praksa skrivanja onoga što se nalazi u budžetu, prikrivanjem drugim zakonima kojima će se sednica zatrpavati, umesto da se, pošto je u pitanju najvažnija sednica parlamenta u godini, raspravlja odvojeno o budžetu u odnosu na druge tačke.

„Deficit je predviđen i u narednoj godini u iznosu od tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno skoro tri milijarde evra. Njime se finansiraju neproduktivne investicije, pre svega infrastrukturne kao što su stadion, akvarijum i objekti za EKSPO“, kazao je Aleksić.

Podsetio je da je prošlogodišnji budžet usvojen nelegitimno, nelegalno i bez rasprave.

Što se tiče usluga po ugovoru, on je naveo da je „sramno i skandalozno da je 80 milijardi dinara predviđeno za različite usluge, dok je za specijalizovane usluge namenjeno 50 milijardi dinara“.

Dodao je da je za JP „Putevi Srbije“ namenjeno 18,7 milijardi dinara „koji će se najverovatnije koristiti za (izbornu) kampanju“.

„Predviđeno je 15 milijardi dinara za novčane kazne i penale koje Srbija mora da plati kao odštetu zbog načina na koji se odnosi prema građanima, državi, ali i prema nekim međunarodnim institucijama“, rekao je Aleksić.

Istakao je da u budžetu nije predviđena „stavka“ izbora u 2026. godini, što znači da ih vlast ne planira, osim ako iz tekuće budžetske rezerve koja je milijardu evra ne budu prebacili sredstva, ali zato postoje crne rupe koje će pojesti silne milione kroz korupciju“.

Aleksić je naglasio da je u budžetu za sledeću godinu predviđeno svega 116 milijardi dinara za subvencije za poljoprivredu, „što znači da se poljoprivrednici ničem boljem ne mogu nadati

Ta cifra ćrema njegovim rečima biti i manja jer će od tog novca morati da se oduzme deo sredstava koji se duguje poljoprivrednicima za ovu godinu.

„Da bi svi đaci u Srbiji imali besplatne udžbenike potrebno je izdvojiti svega 50 miliona evra, a ako bismo na ovu cifru dodali i užinu, to je još 100 ili 150 miliona evra“, rekao je Aleksić.

To bi, kako je rekao, „bila velika pomoć roditeljima i građanima, ali ovaj budžet ne pomaže nikome i biće izvor za korupciju i vlast će ga iskoristiti kao predizborni budžet za izbore koji će morati da se dogode jer kriza u kojoj se nalazimo ne može se drugačije rešiti“.

Poslanik u Skupštini Srbije Miloš Parandilović (Novo lice Srbije) rekao je da su „Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić svesni da je ovo poslednji budžet koji usvajaju i zato su krenuli u finalnu pljačku i demontažu države“.

„Mi smo spremni za bitku protiv ovog režima, da im konačno zadamo finalni udarac zato što je budžet za 2026. godinu pljačkaški koji će dodatno oslabiti građane Srbije, a ojačati poziciju Aleksandra i Andreja Vučića, Zvonka Veselinovića, Milana Radojičića, Siniše Malog…“.

Dodao je da su „oni koji odlaze sa vlasti sa diktatorskim karakteristikama svesni da pljačka u poslednjem budžetu koji usvajaju mora biti drastično veća i zato nema olakšica za građane“.

(Beta)

