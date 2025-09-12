Aleksić : Ekonomska politika pokazuje loše rezultate, radnici ostaju bez posla

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da ekonomska politika, koja zavisi i od Komisije za kontrolu državne pomoći, u ovom trenutku počinje da pokazuje „katastrofalne“ rezultate, jer radnici ostaju bez posla.

Aleksić je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u Skupštini Srbije istakao da je protiv davanja saglasnosti na Finansijski plan Komisije za kontrolu državne pomoći za 2025. godinu, kao i na izmene tog plana i 102 miliona dinara koji su predviđeni budžetom, navedeno je u saopštenju NPS.

„Građani Srbije plaćaju vas godišnje milion evra da biste brinuli o državnom novcu. Otprilike oko 100 miliona evra godišnje odlazi za podsticaje stranim kompanijama, odnosno milijardu evra za 10 godina. Posledica vašeg lošeg rada je talas stranih firmi koje napuštaju Srbiju, a dobile su novac iz budžeta“, kazao je on.

Po njegovim rečima, ta komisija treba da kontroliše državnu pomoć koja, kako je rekao, u najvećoj meri odlazi stranim firmama koje dobijaju podsticaje od zemljišta bez naknade preko raznih poreskih olakšica pa sve do plaćanja subvencija po zaposlenom radniku, koje se kreće do 27.000 evra, koliko je dobila „Mei Ta“`.

Aleksić je kazao da je kompanija „Beneton“ u aprilu zatvorila fabriku i dobila 8.000 evra po zaposlenom radniku, zatim iz kompanije „Jura“ otišlo 3.700 radnika, britanski „Aptiv“ je za 2.000 radnika dobio 17 miliona evra, turski „Džinsi“ dobio je 1,75 miliona evra, „Džonson Elektrik“ 19,2 miliona evra i „Leoni“ 5,5 miliona evra.

„Ne smete zaboraviti da treba da brinete o interesu novca svih građana Srbije, a to ne radite. Usvajanje tri izmene Finansijskog plana Komisije za kontrolu državne pomoći govori o potpunom rasulu u Ministarstvu finansija i Vladi Srbije. Rasipate novac kako bi predsednik države i predstavnici Vlade mogli da se slikaju dok otvaraju nove fabrike i radna mesta koji se gase posle nekoliko godina, što je deo kampanje i košta građane“, dodao je on.

Dodao je da, sa druge strane, trpe domaći privrednici, koji su „reketirani i šalju im se inspekcije, a računi za struju su im veći nego Kinezima u RTB Bor“.

(Beta)

