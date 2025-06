Aleksić: Izbori pokazali da nema govora o slobodnom izražavanju volje građana

Predsednik opozicionog Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da su lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali da „nema govora o slobodno izraženoj volji građana“ ali da postoji mogućnost da se okonča vlast Srpske napredne stranke zajedničkim frontom svih društvenih aktera koji su protiv režima.

„A kada se budu raspisali izbori, to će se i verifikovati“, rekao je Aleksić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

On je dodao da se već danas može videti da vlast više nema podršku i da je to jasno čak i nakon izbora koji su održani u potpuno neravnopravnim uslovima.

„SNS je, kao i ranije, zloupotrebom svih državnih resursa i institucija, uključujući i policiju, ali i zloupotrebom represije i kriminalaca uticala na pritisak i kupovinu glasova i to mnogo pre izbornog dana. Nema govora o slobodno izraženoj volji građana, već pritisku i kupovini. Asfaltirali su na stotine kilometara lokalnih puteva, kupovali na različite načine izbornu volju građana i ucenjivali ih“, kazao je on.

Aleksić naglašava da je opozicija u rukama imala „letak, olovku i upaljač“, kao i da su ti ljudi i u Zaječaru i Kosjeriću bili bili „promoteri slobode i borili se za slobodnu volju građana i da dokažu da režim u Srbije više nema podršku“.

„Kada se održavaju izbori u dve tačke, svu svoju izbornu mašinerije usmere u njih. Ovakav otpor i volja građana pokazuju da su otvorena vrata slobode u Kosjeriću i Zaječaru za celu Srbiju i to je talas koji će biti nezaustavljiv. Kako god se budu završili izbori posle pregledanja izbornog materijala jasno je da SNS i koalicioni partneri nemaju ni blizu one podrške koju su imali. Tražimo izbore koje će Vučić teško dati, jer dobro zna šta znači kada u Kosjeriću ne može da pobedi kako je očekivao“, dodao je on.

Aleksić je dodao da su 2021. godine u Kosjeriću stranke vlasti imale 78 posto osvojenih glasova, opozicija ukupno 22, a da je danas to 50 prema 50.

„U Zaječaru je na lokalnim izborima 2021. godine takođe skoro 78 posto imala njihova lista, a opozicija svega 13 posto“, rekao je on.

On je ocenio da opozicija u narednom periodu mora još više i bolje da radi na terenu, kao i da se svi raspoloživi resursi moraju pružiti ljudima koji žive u tim mestima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com