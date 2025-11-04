Aleksić: Leks specijalis o Generalštabu služi i da se spasu zatvora Mali, Selaković, Vesić

Usvajanje leks specijalisa za zgradu Generalštaba služi između ostalog i da se spasu zatvora Siniša Mali, Nikola Selaković, Goran Vesić i Dejan Đurđević jer već postoje priznanja da nije ispoštovana zakonska procedura za ukidanje statusa kulturnog dobra tom zdanju u centru Beograda, izjavio je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić.

On je na sednici Skupštine Srbije rekao da je ugovorom o sudbini tog kompleksa predviđeno da se posao realizuje osnivanjem firme u Ujedinjenim Arapskim Emiratima „kako bi se primenio međudržavni sporazum da se ne primenjuje srpsko zakonodavstvo“.

„Naše tužilaštvo je nedavno zatražilo od SAD da im se kaže ko su vlasnici firme sa kojom je Vlada Srbije potpisala ugovor. Što si nervozan, Vučiću? Ljudi samo rade svoj posao. Možda je problem, jer je u Vašingtonu pokrenut postupak protiv Grenela i Trampu to politički predstavlja strašan problem, pošto ste ga prevarili šibicarenjem. Prozreo vas je ceo svet. Razmišljajte gde ćete da idete“, rekao je Aleksić a preneo Narodni pokret Srbije.

Prošle godine je tadašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, u ime Vlade Srbije je potpisao ugovor o revitalizaciji kompleksa Generalštaba sa američkom kompanijom Affinity Global Development, na čijem je čelu Džared Kušner, zet Donalda Trampa.

Taj ugovor javnost nije imala prilike da vidi a predviđa izgradnju hotela na mestu zgrada i iznajmljivanje zemljišta na 99 godina.

U predloženom leks specijalisu o Generalštabu se navodi da realizacija projekta predstavlja „opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Srbije“.

Svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama tog zakona smatraju se hitnim i svi državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, kao i drugi organi i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti.

„Zgrada Generalštaba vojske Srbije i Crne gore i Ministarstva dbrane u Beogradu su značajno oštećeni prilikom bombardovanja NATO avijacije 1999. godine i u dužem vremenskom periodu nalaze u stanju koje preti njihovim daljim oštećenjem, odnosno urušavanjem usled čega je onemogućeno njihovo korišćenje u skladu sa njihovom prirodom i namenom što stvara nesrazmerne teškoće finansijske i druge prirode i dovodi u pitanje njihovu svrsishodnu obnovu“, navedeno je u zakonu, ali se ne pominje ime investitora.

U predloženom zakonu se navodi da će u okviru Projekta biti podignut odgovarajući memorijal (spomen-obeležje) koje bi na delotvorniji način obezbedio očuvanje kulturnog nasleđa.

Vlada Srbije je novembru prošle godine donela odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba kako bi mogle sruše, a zbog falsifikovanja dokumentacije pokrenut je krivični postupak protiv direktora republičkog i gradskog zavoda za zaštitu spomenika kuture i sekretara u Ministarstvu kulture.

(Beta)

