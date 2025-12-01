Aleksić (NPS): Aleksandar Vučić je podigao Ćacilend, a Andrej komanduje u njemu

Predsednik Narodnog poketa Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je da je Ćacilend – „šatorsko kriminalno naselje koje je podigao Aleksandar Vučić, dok Andrej Vučić direktno komanduje ljudima koji su u njemu“.

„Sumnjam da će ga pomeriti do sledećih izbora, jer se plaši izbora i naroda“, rekao je Aleksić, u intervuu za današnji list Nova.

On je naveo kako misli da je „sve to što se dešava isped Narodne skupštine jedinstveno u svetu, a u Evropi zasigurno ništa slično ne postoji“.

Govoreći o leks specijalisu za Generalštab, naglasio je da „prvenstveno služi da se spasu zatvora Siniša Mali, Nikola Selaković, Goran Vesić i Dejan Đurđević, izvršitelji jedne nakaradne ideje“.

„Tužilaštvo za organizovani kriminal već ih sprema za listu osumnjičenih i proces koji je, u slučaju Generalštaba, tek na početku“, rekao je Aleksić.

Aleksić (NPS): Sada je trenutak za politički dogovor svih pobunjenih aktera društva

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da je sada trenutak za politički dogovor svih pobunjenih aktera društva.

On je za televiziju Nova kazao da se Srpska napredna stranka najviše plaši jedinstva svih pobunjenih aktera društva, jer je „mnogo više onoga što nas spaja, nego što nas razdvaja i na tome moramo insistirati“.

„Poučeni greškama iz ove godine, kao i svih prethodnih, moramo da izvučemo pouke i vidimo šta i kako ćemo da radimo na izborima koji će vrlo brzo biti, a ne da cepamo dlaku na tri dela“, kazao je on, preneo je NPS.

Rekao je da je siguran da „sa naše, opozicione strane postoji razumevanje“, ali moramo, kako je naglasio, razgovarati, jer na taj način dajemo šansu dogovoru.

Istakao je da je vreme za dogovor sada, a ne kada se raspišu izbori, kao i da ne isključuje nijednu mogućnost.

Dodao je da je 15. mart (u Beogradu) kada su svi bili u jednom frontu sa studentima na čelu i kada se okupio najveći broj ljudi u istoriji Srbije, dokaz šta znači jedinstvo.

Komentarišući juče održane lokalne izbore u Sečnju, Mionici i Negotinu, on je kazao da su scene koje su viđene u tim mestima skandalozne.

Rekao je da je posebno strašno što je policija sve vreme štitila kriminalce i batinaše, umesto građana i narodnih poslanika koji su bili prisutni.

„SNS je tamo sve raspoložive ljude, koje su mogli da stave u funkciju, rasporedio. Policija se pravi luda i saučesnik je u svemu što se dešava, na čelu sa direktorom policije koji sve organizuje“, rekao je.

Ocenio je da se ne može očekivati da će biti drugačije na izborima koji se u budućnosti budu dešavali, bez obzira da li su lokalni ili republički.

Aleksić je još rekao da se od borbe ne sme odustati i dodao da institucije i pojedinci koji u njima rade saučestvuju u izbornoj krađi i da se mora naći lek protiv avega toga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com