Aleksić (NPS): Besplatna pravna pomoć za poljoprivrednike koji trpe pritiske BIA

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić pozvao je sve poljoprivrednike koje kontaktiraju iz Bezbednosno-informativne agencije (BIA) ili koji trpe policijske pritiske, pretnje ili maltretiranje da tom pokretu jave kako bi dobili besplatnu pravnu pomoć.

Prema njegovim rečima, oni to mogu da učine putem sajta NPS, mejl adrese podrska@nps.org.rs ili putem telefona 060/150-12-12.

On je za TV Nova S rekao i da poljoprivrednike „niko nema pravo da zastrašuje“, a da su blokade koje poljoprivrednici organizuju na više lokacija u Srbiji posledica vlasti koja „deset godina sistematski urušava poljoprivredu i prehrambeni suverenitet Srbije“.

Iako rešenja postoje, izostaje dovoljna spremnost da se ona sprovedu. Dodatni problem predstavlja i česta smena ministara, čak sedam je u proteklih 14 godina promenjeno, što ukazuje na nedostatak kontinuiteta u vođenju agrarne politike“, rekao je Aleksić.

Dodaje i da su, prema analizi Strategije razvoja poljoprivrede za period 2014-2024. godine, svi ključni parametri u oblasti agrara beleže u padu, da domaći poljoprivrednici nisu konkurentni poljoprivrednicima iz Evrope, da je broj zaposlenih u poljoprivredi smanjen sa 1,5 miliona na 1,15 miliona ljudi, a da je broj poljoprivrednih gazdinstava manji je za 123.000.

„Neophodno je snažno stimulisanje poljoprivrednika kroz subvencije i podsticaje kako bi opstali i ostali konkurentni. Oni ne traže dodatna budžetska sredstva već pre svega zaštitu domaćeg tržišta, što je moguće uvođenjem prelevmana, odnosno sezonskih ili zaštitnih carina na uvoz robe u slučaju poremećaja tržišta, a što omogućava Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju“, dodao je on.

Govoreći o predstojećim lokalnim izborima, Aleksić kaže da će NPS nastupiti u svih devet opština, kao i da očekuje najbolje rezultate u opštinama u kojima na izbore izlaze zajedno sa studentskom listom.

„Večeras je u Bajinoj Bašti predata zajednička lista studenata i opozicije, u Boru su prikupljeni potpisi, u Sevojnu je takođe predata lista. Tamo gde se nastupa zajedno nema problema, jer je u pitanju snaga jedinstva, a ovi izbori daće jasne smernice kako treba nastupiti na budućim parlamentarnim izborima“, smatra Aleksić.

