Aleksić (NPS): Ćacilend pretnja po bezbednost građana, tražimo odgovornost i ostavke

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da je šatorsko naselje ispred Skupštine Srbije opasnost po opštu bezbednost svih građana Srbije i da režim predsednika države Aleksandra Vučića mora odgovarati za incident koji se dogodio jutros.

„Ćacilend je izgoreo. Bilo je pucnjave i eksplozije metaka. Svi građani, među njima i deca, koji su ovuda prolazili bili su u opasnosti. Odgovorni za ovo što se dogodilo moraju hitno da podnesu ostavke i da se što pre raspišu izbori, jer se danas ne zna ko, gde i kako može da strada“, kazao je Aleksić.

On je naveo da je na poslednjem sastanku Odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije pitao direktora Bezbednosno – informativne agencije (BIA) Vladimira Orlića ko su ljudi koji sede u šatorima ispred Skupštine.

„Orlić mi je odgovorio da su u pitanju ljudi koji brane Srbiju i poredak i štite od obojene revolucije. Sram vas bilo ako su to ljudi koji treba da zaštite Srbiju i to na ovakav način i da strepimo ko će u državi da pogine. Potrebno je da se hitno raspišu izbori i uspostavi red, inače ko zna ko još može da strada i na kom mestu“, kazao je Aleksić.

Nekoliko šatora u naselju koje su na platou ispred Skupštine Srbije u centru Beograda formirale pristalice vladajuće stranke izgorelo je danas u požaru koji je izbio nešto posle 10 časova.

Požaru je prethodio incident u kojem su učestvovali naoružani pripadnici policije, i u kojem je, navodno, uhapšena jedna osoba.

(Beta)

