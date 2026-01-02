Aleksić (NPS): Dogovor opozicije trenutno nije presudno važan, važniji je dogovor sa studentima

Predsednik opozicionog Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je danas ocenio da sada nije presudno važan dogovor opozicije, već da je važniji dogovor opozicije i studenata u blokadi.

„Zašto? Zato što je evidentno da postoji većina građana Srbije koji ne podržavaju vlast, ali je isto tako evidentno da ne postoji politička artikulacija i kad govorimo o opoziciji, ali i kad govorimo o studentskoj listi“, rekao je Aleksić za televiziju N1.

Ocenio je da je kompletnoj opoziciji, koja je protiv aktuelne vlasti, potrebna funkcionalna saradnja, za koju navodi da postoji još iz perioda „Srbije protiv nasilja“ – opoziciona koalicija i serija građanskih protesta pokrenutih u maju 2023. godine posle masovnih ubistava u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i u okolini Mladenovca.

Po rečima Aleksića, svi – studenti, opozicija, poljoprivrednici, advokati… se zalažu da dođe do odgovornosti, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić „sve vreme uspeva da zavadi sve koji se zalažu za taj isti cilj“.

„Pogledajte šta radi njihovi mediji, ne treba biti mnogo pametan pa videti čega se najviše boje – ujedinjenja opozicije i studenata. Boje se referendumske atmosfere u kojoj će jedna jaka lista biti s jedne strane, a vlast sa druge strane. U tom slučaju, oni nemaju nikakvu šansu. Zato se mora razgovarati. Neka studenti izaberu ko iz opozicije ima krediblitet, ali se mora razgovarati. To je dobro za njih, to je dobro za državu“, kazao je Aleksić.

Upitan o tvrdnjama da bi studentima pao rejting ako bi i opozicija bila na njihovoj listi, Aleksić navodi da smatra da je to greška i da „neki ljudi uporno u to ubeđuju studente, plasiraju im nekakve ankete, fokus grupe“.

„To odgovora vlasti, jer to se vidi po njihovom narativu. Oni žele da prave razdor imeđu opozicije i studenata. Imaju svoje analitičare, glasnogovornike koji isključivo pljuju opoziciju i to mnogo više nego kada je u pitanju vlast. S druge strane, postoji jedna grupacija ljudi koji vide svoj interes i ostvarenje ličnog interesa preko leđa studenata. Sada se bore za svoje pozicije u okviru studentske liste, a u svojim porukama napadaju opoziciju“, konstatovao je on.

Na pitanje na koga misli, kazao je da neće lično da govori ni o kome, jer želi da „napada“ isključivo vlast, odnosno jer na opozicionoj sceni nije potreban nikakav sukob.

„Niko nikog ne sme da napada. Žao mi je kada vidim da neki ljudi u medijima govore o meni ružne, neistinite stvari. Ponavljaju to, ali ja nikada nisam hteo da odgovorim na ta prozivanja, zato što bi to samo bilo dobro za vlast. Vlast je ta koja želi da stvara razdor među nama“, kazao je Aleksić.

Na pitanje da li je moguće da NPS „blanko podrži“ studentsku listu, Aleksić je rekao da studente podržavaju već godinu dana, ali da mora da se razgovara o tome ko će biti na listi, ko će sutra sedeti u poslaničkim klupama, ko će voditi izvršnu vlast.

„Mnogo puta do sada rekao sam da nama pre svega treba razgovor i razum. Kad se razgovara, možda se dogovorimo oko svega, oko scenarija A, B, C. Siguran da studenti i opozicija mogu da se dogovore“, rekao je Aleksić.

Naveo je da je siguran da je opozicija spremna na sve, sem da ne učestvuje na izborima, dodajući da NPS ima 140 odbora u Srbiji, da ima odbornike u 100 gradova i opština.

„Učestvovali smo kao stranka samostalno u poslednjih godinu i po dana na lokalnim izborima u 17 mesta. Prosečan rezultat koji smo ostvarili je 12,9 odsto. Imamo naše ljude, naše organizacije, naše programe i to je normalno da težimo da se ti programi sprovedu. Verujem da se sada i mi i studenti zalažemo za istu stvar, ali da treba da se dogovorimo, da sednemo i da vidimo šta je to najbolji način“, kazao je Aleksić.

Izrazio je uverenje da bi Narodni pokret Srbije to podržao, kao i da ni ta, ni druge stranke ne žele da pošto-poto budu u izvršnoj vlasti.

„Bio bih spreman da iz parlamenta podržavam ekspertsku vladu koja bi bila dogovor studenata i opozicije zajedno. Da to budu najbolji ljudi. Možda će biti i neko iz stranaka ako su najbolji u onome što rade. Koji god da je izbor, važno je da se dogovorimo. Da u nekom periodu godinu, godinu i po dana mogu da urade sve ono što je važno, pa da posle toga izađemo na izbore“, rekao je Aleksić.

(Beta)

