Aleksić (NPS): Država da oduzete objekte plati po tržišnoj, a ne građevinskoj vrednosti

Poslanik Narodnog pokreta Srbije, Miroslav Aleksić zatražio je danas na sednici skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, da se za objekte na oduzetom zemljištu zbog njegove planske namene, isplati tržišna, a ne građevinska vrednost.

„Ovaj Predlog zakona, pored toga što je u suprotnosti sa Ustavom i drugim zakonima predviđa, što je apsolutno nenormalno i nepravedno da se isplaćuje građevinska vrednost objekta, umesto tržišna“, rekao je Aleksić.

Istakao je da je ministarka Aleksandra Sofronijević 20 godina u ministarstvu građevinarstva i „sada rešava problem koji je sama napravila“.

On je rekao da je bivša ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović 2016. godine rekla da u Srbiji postoji 1,6 miliona nelegalnih objekata, a vlast je tada obećala da do kraja mandata neće biti nelegalne gradnje, a 2020. godine taj broj nelegalnih objekata je narastao na dva miliona.

Upitao je kako je taj broj nelegalnih objekata do sada povećan na 4,8 miliona i zatražio od vlasti da objasni ko su korisnici tih objekata.

„Pretpostavljam da su to investitori Srpske napredne stranke, oni kojima je uhapšeni Nenad Stajić legalizovao objekte“, rekao je Aleksić.

Postavio je i pitanje da li neko zna u vladi i sali skupštine da je nel galna gradnja krvično delo i upitao da li je neko do sada sankcionisan.

„Kriminalizovali ste državu, nije vama dosta što je 16 ljudi izgubilo život u Novom Sadu jer objekat nije imao ni prijavu radova, a kamoli upotrebnu dozvolu. Radovi na železničkoj stanici u Novom Sadu su prijavljeni 16. oktobra 2024, a pre toga je otvoren objekat“, rekao je Aleksić.

Dodao je da se sada na isti način nastavlja sa gradnjom objekata za međunarodnu izložbu Ekspo.

Upitao je čiji je bio objekat na Pančićevom vrhu koji je rušen godinama.

On je naveo da je firma Prointer poklonila softver za posao „legalizacije“, vredan 40 miliona evra i bez javne nabavke dobila posao održavanja.

Aleksić je pozvao predlagača da povuče predloženi zakon.

Đorđe Stanković (Novo lice Srbije) predložio je amandman na predloženi zakon kojim je predviđeno da se objekti, izgrađeni u zaštićenom području, sruše umesto, kako je najavljeno iz ministarstva, koriste za javne potrebe.

Stanković je upitao da li će se po usvajanju predloženog zakona legalizovati 100.000 kvadrata u Marini Dorćol, gde jedan košta 10.000 evra.

Rober Kozma (Zeleno-levi front) predložio je takođe da se objekti u zaštićenom području sruše da se ne bi dogodilo da kao u Nacionalnom parku Đerdap direktor legaizuje vikendicu.

Dušan Nikezić (Stranka slobode i pravde) upitao je da li je moguće da se primena zakona zasniva na načelu zakonitosti, a vlast legalizuje ili „formalizuje“ divlju gradnju SNS-investitora.

„Vi ćete ljudima koji su kršili zakon omogućiti da dupliraju zaradu i ‘formalizuju’ pranje novca od kriminala i korupcije. Ako već to radite nemojte to zvati načelom zakonitosti nego načelom nezakonitosti, nemojte biti toliko licemerni“, rekao je Nikezić.

(Beta)

