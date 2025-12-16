Aleksić (NPS) izmenama zakona tražio veće subvencije za agrar i manji PDV, većina poslanika odbila

Stranka Narodni pokret Srbije (NPS) predložila je danas u Skupštini Srbije predloge izmena dva zakona kojim traži povećanje podsticaja u poljoprivredi i smanjenje poreza na dodatu vrednost (PDV), ali poslanici vladajuće koalicije odbili su da ih uvrste u dnevni red.

Predlogom zakona o izmenama zakona o poljoprivredi i rurarnom razvoju predsednik NPS-a Miroslav Aleksić zatražio je da se poljoprivrednici „agresivnije“ finansijski podrže iz budžeta Srbije da bi bili konkurentni i održali proizvodnju.

„Ako se održi poljoprivreda održaće se i sela da se ne gase i zbog toga treba povećati podsticaje i subvencije. Danas su u Srbiji najveći poslodavac poljoprivreda i porodična gazdinstva u kojima radi 1,15 miliona ljudi“, rekao je Aleksić.

Istakao je da je problem to što se, zbog loše agrarne politike, neizvesnosti, loše strategije i malog izdvajanja novca za poljoprivredu, gase gazdinstva i sve manje ljudi želi da se bavi proizvodnjom hrane, iako postoje veliki potencijali.

„Za dest godina osiromašeni su poljoprivrednici, prinuđeni su da ostave imanja i odlaze iz Srbije. Za deset godina u poljoprivredi je izgubljeno 350.000 radnika, a manje je 120.000 gazdinstava“, rekao je Aleksić.

Dodao je da su u 70 odsto domaćinstava nosioci gazdinstava poljoprivrednici stariji od 65 godina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com