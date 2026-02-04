Aleksić (NPS): Javne nabavke primer zloupotrebe vlasti u Srbiji

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da je država Srbija, po izveštaju Državne revizorske institucije (DRI) za 2024. godinu, mimo zakona i propisanih procedura u javnim nabavkama potrošila milijardu evra, ocenjujući to kao zabrinjavajuće i zapanjujuće, jer je reč o novcu građana.

On je na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kazao da postoje brojni primeri koji pokazuju da sistem u državi ne funkcioniše onako kako bi morao i dodao da nikada nije dobio odgovor na koji način Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) sprovodi javne nabavke.

„Imali smo slučaj da je izvesna kompanija Magna farmacija, u vlasništvu Jasne Stanivuk, od 2021. do 2024. godine dobila 1.130 tendera, odnosno jedan tender dnevno. Radi se o trgovinskoj firmi, a ne proizvođaču medicinske opreme. U prošloj godini je ta firma dobila za mesec dana 28 tendera, a u 90 ofsto javnih nabavki bila je jedini ponuđač“, rekao je Aleksić.

Naveo je da je Elektrodistribucija Srbije raspisala tender za nabavku betonskih stubova, a da u Srbiji postoji sedam firmi koje su proizvođači okruglih betonskih stubova i jedna u Somboru koja proizvodi pravougaone. Međutim, tender je raspisan tako da je istovremena nabavka i jednih i drugih stubova, te da tih sedam firmi ne mogu da učestvuju na tenderu, jer je nabavka spojena.

„Cena okruglih stubova na tržištu je između 19.000 i 20.000 dinara, dok su ih u poslednjoj nabavci građani Srbije platili 33.000 dinara plus PDV. Jasno je da u pitanju zloupotreba. Taj tender se raspisuje pod uslovom da na njemu može učestvovati firma koja je prodala minimum 5.000 stubova, dok je u javnoj nabavci navedeno da se nabavlja 2.300 stubova“, kazao je on.

Ocenio je da svi javni funkcioneri od 2000. godine treba da budu ispitani, kao i da se napravi baza i utvrdi šta su radili, poreklo njihove imovine i kako su obavljali javne funkcije.

„Ono što najbolje pokazuje kakvo poimanje ova vlast ima o vladavini prava, pravosuđu i institucijama je potvrda Uglješe Mrdića da je set zakona vezanih za tužilaštvo i sudove izmenjen da bi se sprečilo hapšenje Vučića, Selakovića i ostalih“, ocenio je on.

(Beta)

