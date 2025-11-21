Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbije traje borba za pravdu i demokratiju

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je danas, na kongresu Evropske demokratske partije (EDP) u Bilbau, kazao da u Srbiji godinama traje neprestana bitka za pravdu i vladavinu prava.

Aleksić, predsednik opozicionog NPS je naveo i da u Srbiji traje i bitka za „odgovornost, slobodu medija i poštene izbore“, preneo je NPS.

„Kada god se jedan narod izbori za demokratiju i slobodu, svi smo bezbedniji i na dobitku, ali kada je sloboda ugrožena, svako od nas je u opasnosti i zato je ovo moj poziv na akciju“, rekao je.

Kazao je i da je u Srbiji pre godinu dana 16 ljudi i dece „izgubilo živote zbog korupcije i neodgovornosti“, te da, kako je naveo, „umesto u institucijama, borba za pravdu vodi se na ulici više od godinu dana“.

Ukazao je na brojne i dugotrajne proteste raznih društvh grupa, te dodao da svi zahtevaju samo jedno – da institucije rade svoj posao.

„Vlast u Srbiji odgovorila je represijom, policijskom brutalnošću, nezakonitim hapšenjima, formiranjem paravojnih i parapolicijskih formacija, potpunom uzurpacijom institucija, kontrolom medija, napadima na novinare…“, kazao je.

Tu spadaju, kako je kazao, i optužbe da građani Srbije „zajedno sa državama EU organizuju obojenu revoluciju“ i odbijanje režima da raspiše poštene izbore.

Aleksić je naglasio da veruje da prisutni to znaju kao i da je sve i navedeno u poslednjoj rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji.

Zahvalio se svim evroposlanicima koji su, kako je naveo, zastupali glas naroda Srbije i demokratije, a ne korumpiranog autoritarnog režima.

„Uveravam vas da građani Srbije dele sve one vrednosti na kojima je i nastala EU, a to su sloboda, vladavina prava, demokratija, sloboda govora i medija, poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ali iznad svega vrednujemo mir“, kazao je.

Prema njegovim rečima, Srbiji treba Evropa, a Evropi treba Srbija kao lider Zapadnog Balkana, a put Srbije ka EU se mora ubrzati.

„Zato nam je potrebna i vaša pomoć“, kazao je Aleksić koji je pre Kongresa imao konstruktivan sastanak sa generalnim sekretarom EDP Sandrom Gocijem.

U sklopu kongresa, na panelu „Mladi u pokretu: Protest, glasovi i digitalna pobuna“ obratiće se i studenti iz Srbije, Nikolina Sinđelić i Pavle Cicvarić, piše u saopštenju.

Oni će u razgovoru sa kolegama iz sveta izneti svoja iskustva o borbi za pravdu i odgovornost.

Kongres je posvećen odbrani demokratije, vladavine prava i liberalnih demokratskih vrednosti i okuplja političke lidere, aktiviste i demokratske partnere iz cele Evrope.

Događaj je istakao i poziv EDP da se izgradi Globalni savez demokrata, koji bi ujedinjavao sve kojima je stalo do demokratije, osnovnih sloboda i evropskog liberalnog, otvorenog i inkluzivnog modela, preneo je NPS.

(Beta)

