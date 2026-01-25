Aleksić (NPS): Na sednici Vlade Srbije potvrđena nesposobnost Vučića i ministara

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da je na sednici Vlade Srbije potvrđena nesposobnost predsednika države Aleksandra Vučića i ministara u vladi.

„Sramno je sve ono što smo čuli na sednici Vlade, na kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na kojoj je kritikujući rad Vlade, zapravo kritikovao sam sebe, potvrđujući svoju nesposobnost, jer je on taj koji je već 14 godina na vlasti i koji je te iste ljude koji tamo sede birao“, rekao je Aleksić.

Naveo je da vlast ne može da reši krizu u društvu i probleme sa kojima građani žive svakoga dana.

„Bez imalo srama nakon tolikih godina sada su se setili evropskog puta, seoskih ambulanti, poljoprivrednika, nedostatka pijaće vode, manjka lekova, stanja u školama, odlaska mladih i propasti preduzeća ‘Srbijagas'“, kazao je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com