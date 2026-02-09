Aleksić (NPS): Nadam se da će tužilaštvo da otvori ozbiljne slučajeve

Lider Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izrazio je nadu da će tužilaštvo otvoriti još predmeta koji su bili tema u prethodnim godinama, kako je naveo, "ozbiljne slučajeve".

„Ja verujem, bar se nadam, da će tužilaštvo (…) uspeti da sada, dok su u poziciji, da otvore ozbiljne slučajeve, da pokrenu neke procese, jer toga ima koliko god, na kraju krajeva, da se operu za ćutanje za ovih deset godina“, rekao je Aleksić sinoć u Kragujevcu, gde je održana tribina NPS.

Predsednik te stranke je u jednoiposatnom razgovoru sa građanima i novinarima odgovarao na postavljena pitanja, a naglasio je da tužilaštvo, kao i celo pravosuđe, treba da bude nezavisno.

„A jedina koja reaguje na sporne zahteve je Evropska unija, koja sada može da pruži podršku Tužilaštvu za organizovani kriminal da na neki način opstanu i rade svoj posao, jer sadašnja vlast želi da ih ugasi i to je cela filozofija. E sad, videćemo šta će da se dešava u narednim danima“, kazao je Aleksić, a preneo Glas Šumadije.

(Beta)

