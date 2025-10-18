Aleksić (NPS): Nakon smene SNS-a osnovati fond za nerazvijene opštine u Srbiji

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da će nakon pada vlasti Srpske napredne stranke osnovati poseban fond za podršku najnerazvijenijim opštinama u Srbiji.

„Vlast Srpske napredne stranke ubija budućnost i perspektivu naroda i zemlje. Ako ljudi odu iz Trgovišta i drugih mesta na rubu države, ostaćemo samo teritorija bez stanovništva. Država treba da bude servis građanima i da radi ono što treba njenom narodu“, rekao je Aleksić u Trgovištu gde je formiran Opštinski odbor stranke za čijeg predsednika je izabran Marko Krstić, a prenela stranka u saopštenju.

Naveo je da se zalaže za uspostavljanje proporcionalno – personalizovanog izbornog sistema u kome će ljudi imenom i prezimenom birati svoje predstavnike, kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou i dodao da će takav sistem „oduzeti moć“ liderima političkih stranaka.

„Uzurpatorska vlast SNS rasprodaje teritoriju, poljoprivredno zemljište i prirodna bogatstva i poklanjaju strancima sve što traže za malo podrške. Za vreme njihove vlasti promenjeno je 230 ministara i stradalo je 110 nedužnih građana Srbije. Moramo da promenimo sistem u kome će svi biti jednaki pred zakonom“, ocenio je Aleksić.

Novoizabrani predsednik Opštinskog odbora Marko Krstić istakao je da je u Trgovištu sve manje ljudi i da jedna po jedna porodica odlazi i dodao da je 1.000 stanovnika manje od kada je Srpska napredna stranka na vlasti.

„Sve je tužnije i tužnije. Opština ima nikada veći budžet koji iznosi oko 860 miliona dinara, a ljudi je sve manje i oni imaju najmanje koristi od budžeta. U srednjoj školi imamo samo 40 đaka koji treba da imaju besplatne udžbenike i ekskurzije“, rekao je Krstić.

Govoreći o SNS vlasti rekao je da „svakog dana vidimo njihova nedela i pred nama je ozbiljna borba“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com