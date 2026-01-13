Aleksić (NPS): Ne mislim da će Vučević zameniti Orlića na mestu direktora BIA

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i poslanik Skupštine Srbije Miroslav Aleksić izjavio je danas da ne misli da će bivši premijer Miloš Vučević zameniti direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vladimira Orlića na tom mestu.

Aleksić je za list Danas ocenio da je Orlić jedan od najlojalnijih ljudi predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da se zbog toga nalazi na toj poziciji.

„Ništa nije nemoguće, ali u ovom trenutku njegova smena ne deluje realno, zato što bi to značilo da je Orlić napravio veliki propust u njegovoj lojalnosti prema Vučiću. Eventualno bi razlog mogao biti da se Orlić nije snašao u upravljanju tom institucijom, jer nema dodirnih tačaka sa bezbednošću“, rekao je Aleksić.

Ocenio je da Vučić više nema ljude za ministre, poslanike, premijere, te da zbog toga „čuva“ Vučevića za neku drugu funkciju.

„Eventualno ga čuva za predsedničkog kandidata, s obzirom na to da Vučić ne može da se kandiduje. BIA danas ne služi narodu i državi, nego interesima vladajuće stranke i Vučića. Zato mi jesmo zemlja u kojoj na božićnoj proslavi na Informeru peva osuđeni ubica i grli se sa najvišim funkcionerima“, naveo je Aleksić.

(Beta)

