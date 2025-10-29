Aleksić (NPS): Nema normalizacije odnosa s Prištinom dok jedna strana trpi a Evropa ćuti

Srbi koji žive na teritoriji Kosova i Metohije su najugroženiji narod na tlu Evrope i to je poraz i za Srbiju koja ne uspeva da ih zaštiti ali i za Evropu koja kao posrednik u dijalogu ne uspeva da ostvari rezultate u smislu implementacije onoga što se dogovorilo, ocenio je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić.

On je na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija – Srbija (POSP) u Skupštini Srbije ocenio da se „ne može govoriti o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine koja će podrazumevati ustupke i štetu jedne strane, već se mora komunicirati na realnim osnovama i poštovanju prava na kojima treba da počiva moderno društvo“.

„Posle neuspešnog dogovora oko Zajednice srpskih opština, vlast u Beogradu je nastavila da pravi ustupke na štetu sopstvenog naroda na Kosovu i Metohiji, šaljući poruku Aljbinu Kurtiju da su slabi i da može da nastavi da radi što je počeo, a Evropa je ćutala na to. Ako je nešto dogovoreno 25. avgusta 2015. godine, a nije implementirano, to je bio trenutak kada smo morali da stanemo i tu dolazimo do problema vlasti u Srbiji koja je sve vreme, na štetu sopstvenog naroda na Kosovu i Metohiji i države, pravila ustupke“, ocenio je Aleksić a preneo NPS.

Dodao je da se uz poštovanje međunarodnih deklaracija i prava, mora naći način da se zaštite građani na Kosovu i Metohiji a da EU „mora da uradi nešto da Kosova i Metohija ne bude deo Evrope u kome živi jedan narod koji je trenutno najugroženiji“.

Komentarišući rezultate ekonomske politike vlasti u Srbiji, predsednik NPS je rekao da se po pitanju životnog standarda, građani Srbije mogu porediti „samo još sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom jer su sve ostale države na tlu Evrope daleko ispred“.

„Srbiji su potrebni transparentnost, konkurencija i kraj nameštenim tenderima. Zloupotreba javnog novca mora biti jedno od najtežih krivičnih dela, a rudna renta po tržišnim uslovima. Radovi na infrastrukturi moraju biti ugovoreni transparentno, a ne kao što je slučaj Moravskog koridora čija je vrednost radova ugovorena na 800 miliona evra, a došla je do 2,5 milijardi evra. Dok se korupcija ne saseče, dok mala i srednja preduzeća ne budu bila prioritet za razvoj, dok se minimalna zarada ne podigne na minimum 80 posto prosečne potrošačke korpe, nećemo imati ni ekonomski razvoj“, naveo je Aleksić.

(Beta)

