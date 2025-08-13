Aleksić (NPS) o incidentima: Režija i scenario Aleksandra Vučića

Predsednik NPS Miroslav Aleksić izjavio je da se „u državi sve raspada“ i da je to, kako je ukazao, posledica vladavine Srpske napredne stranke (SNS), kao i uzurpacije države, krađe, pljačke narodnog novca i pretvaranja građana u podanike“.

„Vučiću, zaustavi se čoveče, pre nego što još neko strada. Zar je malo žrtava bilo za vreme tvoje vladavine i građana koji su izgubili živote?“, rekao je Aleksić, piše u saopštenju stranke.

Naveo je i da je Vučić spreman da „zapali celu Srbiju kao Neron, samo da bi opstao na vlasti“, kao i da, kako je kazao, sve to radi „krijući se iza maskiranih i plaćenih batinaša i kordona policije“.

Predsednik opozicionog NPS smatra i da „narod to više neće da trpi“, te da je Vučić „spreman da gurne Srbiju u građanski rat samo da bi opstao na vlasti i predstavio se kao faktor stabilnosti“.

Aleksić je naveo i da „u to danas niko više ne veruje, ni u Srbiji, ali ni u međunarodnoj zajednici“, te ocenio da je Vučić “ danas opasnost za građane, ali i za čitav region“.

Dodao je da će Vučić ostati zapamćen i kao čovek koji nije smeo da omogući fer i poštene izbore i da poštuje narodnu volju, nego je, kako je naveo, bio njen uzurpator.

Pozvao ga je „da pokaže trunku odgovornosti zbog svega što se dešava u Srbiji, kao i, kako je naveo, trunku svesti, ako je još ima.

„Izađi i reci kada će biti raspisani izbori. Stvori uslove da se izbori održe u normalnoj atmosferi i neka pobedi narod koji je nosilac moći i vlasti, a ne ti ili bilo koji drugi političar,“ , kazao je Aleksić.

NPS je preneo i da su pristalice SNS sinoć u Vrbasu i Bačkoj Palanci bacali pirotehnička sredstva, flaše i jaja na demonstrante koji su se okupili na protestima u tim mestima, te da je među demonstrantima bilo povređenih.

(Beta)

