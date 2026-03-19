Aleksić (NPS) o izborima: Vreme je da hrabrimo i štitimo birače, manje da se bavimo incidentima

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je uoči predstojećih lokalnih izbora 29. marta u deset mesta, da opozicija pre svega treba da se fokusira na izvođenje birača na izbore, a manje na veštački izazvane incidente.

Rekao je da NPS učestvuje na predstojećim lokalnim izborima u svim lokalnim samoupravama, osim u Aranđelovcu i Kuli gde se, kako je naveo iz izborne trke povukao u korist studentske liste, piše na sajtu tog beogradskog nedeljnika.

Naveo je da je povlačenje iz izborne trke u Kuli i Aranđelovcu, gde je NPS sa Novim licem Srbije (NLS) bio prikupio dovoljan broj potpisa, ne samo gest dobre volje, nego i, kako je kazao, test koji bi trebalo da pokaže kakav izborni nastup daje najbolji rezultat.

Napomenuo je da u nekim lokalnim samoupravama NPS učestvuje na izborima zajedno sa studentskom listom u koaliciji još nekoliko opozicionih stranaka, te da je takav slučaj u Bajinoj Bašti, gde je reč o koaliciji političkih stranaka u kojoj su i predstavnici studenata.

„Slično je i u Boru, ali tamo nije reč o koaliciji političkih stranaka, već je formirana grupa građana u kojoj su predstavnici studenata, NPS i ostalih opozicionih stranaka“, objasnio je Aleksić.

Dodao je da je situacija u Smederevskoj Palanci drugačija, jer tamo pored studentske liste postoji i koalicija NPS, NLS i Nacionalno demokratske alternative (NADA). U Knjažavcu će, kazao je, biti korišćen model paralelnog učešća na izborima opozicionih stranaka i studentske liste.

Prema njegovim rečima, u Majdanpeku, Sevojnu i Kladovu NPS će učestvovati u okviru grupe građana, zajedno sa opozicionim strankama i studentima.

Budući da postoji strah od fizičkih sukoba koje bi mogli da zapodenu maskirani batinaši, Alaksić je na pitanje kako bi opozicione partije trebalo da se pripreme za takve eventualne napade i kako da se ponašaju, odgovorio da će svi funkcioneri NPS-a biti na dan održavanja lokalnih izbora na terenu.

Prema njegovim rečima, podeliće se po lokalnim samoupravama gde se izbori održavaju, a stranački aktivisti iz lokalnih odbora biće tu kao ispomoć.

Rekao je da misli da opozicija pre svega treba da se fokusira na izvođenje svojih birača na izbore, a manje na incidente koje veštački izaziva vlast.

„Vreme je da hrabrimo i budemo tu da zaštitimo naše birače, da im pružimo podršku kako niko ne bi mogao da ih maltretira i ucenjuje, ali i da ih izvedemo na izbore. Svi prethodni incidenti jesu medijski bili zanimljivi, ali nisu doveli do rezultata, a rezultat je pobeda“, kazao Aleksić.

Istakao je da se mora učiti iz prošlosti u kojoj se pokazalo da vlastima odgovara da se izazovu veštački incidenti, kako bi se skrenula pažnja, a oni radili šta god hoće.

(Beta)

