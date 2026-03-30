Aleksić (NPS) o upadu policije: Pokušaj režima da skrene pažnju sa nasilja tokom izbornog dana

Narodni pokret Srbije (NPS) ocenio je danas da je "upad policije", u nedelju uveče u njegov izborni štab u Beogradu bio "pokušaj režima da skrene pažnju sa jezivih scena i nasilja, sa kravavih glava, sekira, štangli i pretnji građanima" tokom izbornog dana u deset mesta.

Predsednik NPS Miroslav Aleksić je na konferencije za novinare kazao i da je „vređenje inteligencije“ to što vlast tvrdi da je NPS povredila pravo glasanja.

„Borba protiv režima se nastavlja – da vratimo Srbiju građanim iz njihovih kriminalnih kandži“, kazao je Aleksić.

Rekao je i da je akciju policije koordinirao šef Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i da je, kako je kazao, primenjena neprimerene sila.

„Prevrnuli su svaki delić stranačkih prostorija, otvarali su čak i vodokotlić tražeči kartice mobilnih telefona“, kazao je Aleksić.

Povodom tvrdnji vlasti da su iz NPS telefonom pozivali birače SNS i lažno se predstavljali, Aleksić je rekao da nema takvih saznanja.

Ukazao je da su mnogi aktivisti NPS juče pozivali svoje pristalice koji su za to dobrovljno dali svoje potpise.

„Režim je juče u svim lokalnim samoupravama doživeo pad, iako je angažovao svu svoju mašineriju“ kazao je Aleksić i dodao da to jača uverenje da će na prestojećim parlamentarnim i predsedničkim izborimau Srbiji „svanuti proleće“.

(Beta)

