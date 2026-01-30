Aleksić (NPS) o zapleni pet tona droge: Slučaj liči na Jovanjicu, treba otkriti ko su organizatori

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je uporedio sinoćnju zaplenu pet tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca sa zaplenom u slučaju „Jovanjica“, navodeći da dalja istraga treba da otkrije ko je sve to organizovao.

Aleksić je govoreći za televiziju N1, izrazio sumnju da su uhapšeni odbornik Srpske napredne stranke (SNS) Rade Spasojević i njegov sin, na čijem je imanju pronađena droga, mogli da budu organizatori za tu količinu droge, već da su bili „u lancu šire trgovine“.

„To je čudna situacija – to su ljudi koji su se bavili otkupom krastavčića, kornišona, koji su se bavili rasadničarstvom, kao i mahom ljudi koji žive u tom delu Kruševca, u tim selima“, kazao je Aleksić.

Ponovio je tvrdnju da je Spasojević blizak visokom funkcioneru SNS i aktuelnom ministru odbrane Bratislavu Gašiću, koji je takođe iz Kruševca.

„Radi se o čoveku koji je funkcioner SNS-a, predsednik mesne zajednice, odbornik i blizak prijatelj Bratislava Gašića i njegovog brata Bobana koji su bili i gosti tu, kasnije su se sinoć pojavile fotografije i snimci sa tribine, baš u Konjuhu, gde Gašić zajedno sa Spasojevićem drži tribinu“, naveo je predsednik NPS.

Aleksić je kazao i da je „očigledno da su oni samo trgovci“, kao i da „za razliku od (vlasnika Jovanjice Predraga) Koluvije, oni nisu proizvođači“.

„Oni su bili u tom lancu trgovine, ali buni to oružje, teško naoružanje“, dodao je Aleksić, komentarišući što je na imanju, uz drogu, zaplenjena i velika količina oružja.

Aleksić je ocenio da je sporno to što je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sinoć rekao da su u avgustu od te iste grupe zaplenili dve tone marihuane, te pitao kako je moguće da su nakon te zaplene oni nastavili da rade.

„Svi ljudi koji se bave kriminalnim aktivnostima, ili su članovi i funkcioneri SNS ili vrlo bliski sa njima. Imamo slučaj da je Bratislav Gašić direktno bio doveden u vezu sa imanjem Jovanjica dok je bio šef BIA, sada se dešava situacija u Kruševcu, gde je on politički gospodar ovog terena i gde su svi funkcioneri njegovim aminom tu“, tvrdi Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com