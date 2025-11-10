Aleksić (NPS): Opozicija ne želi da dođe na vlast revolucijom, nego putem poštenih i fer izbora

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić kazao je večeras da niko iz opozicije ne želi da dođe na vlast revolucijom već putem slobodnih i poštenih izbora, ali da vlast beži od tog scenarija.

On je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao da je jedini način da se društvena i politička kriza u zemlji razreši – odlazak Srpske napredne stranke (SNS) sa vlasti.

„Kriza u društvu će se rešiti kada ne budu više na vlasti i to je jedini način da se država oporavi i krene napred i počne da radi za građane, a ne tajkune na vlasti“, ocenio je Aleksić.

Po njegovim rečima, opozicija u parlamentu pokušava da poboljša sistem kroz institucije, prvenstveno kada je u pitanju Zakon o biračkom spisku i Regulatorno telo za elektronske medije (REM).

„Možete usvojiti najbolji zakon, ali ako se ne primenjuje u praksi i ako institucije ne funkcionišu i postoji grupa ljudi na vlasti koja je iznad bilo kog zakona, onda nam i ne trebaju zakoni. To smo videli na primeru Zaječara gde se dva puta prelazi preko rešenja suda da vlast nije legitimno formirana, ali ovaj režim to ne zanima“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, REM je 13 godina bio u službi SNS i služio da prikriva istinu.

„Od početka ove godine, po podacima Biroa za društvena istraživanja, predsednik Srbije na Pinku je pomenut 31.152 puta, na RTS 9.565 puta, a na B92 11.379 puta. Opozicija, studenti i bilo ko drugi, nemaju ni približno toliko prostora. NPS ima svoju vrlo jasnu politiku i što se tiče REM glasaćemo za one kandidate za koje smatramo da su zaista nezavisni“, naveo je Aleksić.

(Beta)

