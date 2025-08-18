Aleksić (NPS) pisao međunarodnoj zajednici, traži da ne žmure na kršenje ljudskih prava u Srbiji

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić uputio je pismo predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji zbog celokupne društveno-političke situacije u zemlji, posebno zbog događaja koji su se desili poslednjih dana i koji zabrinjavaju, pozivajući ih da „ne žmure na kršenje ljudskih prava.

Aleksić je u pismu, koje je prosleđeno medijima, naveo da su na protestu ispred zgrade Vlade Srbije studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i članovi Organizacije mladih NPS, Nikolina Sinđelić i Stevan Zdravković, privedeni od strane pripadnika policijske Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) kojom komanduje Marko Kričak.

Prema njegovim rečima, njih dvoje ni na koji način nisu učestvovali u bilo kakvim neredima ili sukobima, a na kraju protesta, kada su krenuli kući, „pokušavajući da pobegnu od neidentifikovanih naoružanih lica, Stevan Zdravković oboren na tlo, brutalno je udaran i ima povrede po celom telu“.

Dodao je i da su sa dosta drugih studenata i građana uvedeni u garažu u zgradi Vlade Srbije, gde su ih oborili na pod, pretresli su im lične stvari, polomili njihove mobilne telefone, dok su Nikolini Sinđelić oduzeli i uništili foto-aparat koji je imala sa sobom.

Kako tvrdi Aleksić, nakon prebijanja došao je i komandant JZO Marko Kričak koji ih je vređao i pretio, prišao je Sinđelićevoj, uhvatio je za kosu, udario u glavu nekoliko puta, da bi joj zatim pretio silovanjem pred prisutnima i da će ona tek videti šta je nasilje i sve vreme joj je govorio da je „kurva, kao i njena majka“ i da je zaslužila da joj se takve stvari dešavaju jer „ruši državu“.

Aleksić u pismu ocenio da su u tom slučaju grubo prekršena osnovna ljudska prava, a građani prepušteni strahu, bez ikakve zaštite institucija, dodajući da će NPS podneti krivičnu prijavu protiv Krička, koji treba „hitno da bude razrešen dužnosti komandanta JZO“.

Dodao je i da je kao narodni poslanik, podneo je i zahtev za sazivanje sednice Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine.

Lider NPS je dodao da se protesti održavaju u brojnim gradovima širom države i da je u mnogim mestima bilo policijske brutalnosti i kršenja ljudskih prava, što je sve dokumentovano na fotografijama i video snimcima, kao i da mnogi drugi građani i studenti uhapšeni od strane JZO prolaze na isti način, ali su Nikolina i Stevan imali hrabrosti da o ovome govore javno zbog čega su zabrinuti za ličnu bezbednost i plaše se odmazde.

Pošto je Srbija država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Aleksić je apelovao na predstavnike međunarodne zajednice da učine sve da se garantuje bezbednost tim mladim ljudima i svim ostalim građanima Srbije, kao i da ne odustaju od demokratske Srbije, da „ne žmure na takvo očito kršenje ljudskih prava i da glasnije poruče da je ovako nešto nedopustivo za državu kandidata EU“.

(Beta)

