Aleksić (NPS): Poljoprivrednici imaju snagu da zaustave Srbiju, pa nek se onda smeje ministar

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da poljoprivrednici imaju snagu da se ujedine i blokiraju celu Srbiju, pa neka se onda ministar poljoprivrede Dragan Glamočić "smeje, pita ih za horoskop i savetuje da manje hrane krave", što je i ranije radio.

On je poručio poljoprivrednicima da ne gaje iluziju da će ljudi koji su 14 godina „uništavali poljoprivredu i zakucali poslednji ekser u kovčeg srpskog agrara“, promeniti svoj stav.

„Vlast u Srbiji neće da uloži novac u poljoprivredu, proizvodnju hrane i seljaka, jer ne mogu da kradu. Ako država ima novac da pravi stadione, gradi Ekspo i druge infrastrukturne projekte na koje se baca po tri, četiri puta više novca od realne vrednosti, a nema novca za poljoprivredu, to je odluka“, kazao je on za televiziju N1, saopštio je NPS.

Naveo je da je NPS podneo zahtev za hitno sazivanje Odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu kako bi se razmotrila aktuelna situacija povodom zahteva podnetih Vladi Srbije od strane Udruženja poljoprivrednika „Šajkača“ – Čačak i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja – Kraljevo.

Aleksić je dodao da su odbijeni zahtevi poljoprivrednika za zaštitu domaćeg tržišta mleka i mesa kroz uvođenje prelevmana i kvota, vraćanje cena mleka i mesa na nivo pre drastičnog smanjenja i obezbeđivanje zagarantovanog otkupa.

„Poslednjih 10 godina se poljoprivreda sistematski uništavala na različite načine. Vlast nije imala nikakvu strategiju za proizvodnju hrane i uništavala je srpskog seljaka i selo. Ljudi danas izlaze na blokade, jer ih je na to naterala muka. Proizvođačka cena mleka kreće se između 70 i 80 dinara, a mlekare ga otkupljuju za 40, pa čak i 30 dinara“, dodao je on.

Aleksić je ocenio da vlast ne shvata da je hrana najveće „oružje“ danas, te da će i u budućnosti biti, kao i da su domaći poljoprivrednici postali nekonkurentni u odnosu na druge zemlje, jer se u poljoprivredu sistemski ne ulaže i zato je obmana kada se tvrdi da je budžet nikada veći.

„Šta nam znači budžet od milijardu evra za subvencije ako se čak 40 odsto tog novca koristi za pokrivanje dugova iz prethodnih godina? Budžet će zaista biti veći tek onda kada sredstva planirana za 2026. godinu budu isplaćena poljoprivrednicima u toj istoj godini, a ne kada se njima krpe stari dugovi“, naveo je Aleksić i dodao da poljoprivredu Srbije vodi predsednik Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević, kao i da su svi ministri poljoprivrede, osim Jelene Tanasković, bili njegovi izvršioci.

Prema njegovim rečima, situacija u poljoprivredi je katastrofalna, jer se u Izveštaju o strategiji za period od 2014. do 2024. godine navodi da je broj poljoprivrednih gazdinstava manji za 123.000, da je stočni fond je desetkovan, da u poljoprivredi radi više od 350.000 ljudi, što je manje nego ranije i da je rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dvostruko veći od rasta izvoza.

„U Srbiji se poljoprivredom bave ljudi koji to rade iz ljubavi ili zato što moraju, ali sistem ih ne štiti. U marketima je hrana skupa, voće i povrće dostižu visoke cene zbog monopola, dok proizvođači za svoju robu dobijaju niske otkupne cene. Paradoks je da je pojedina roba jeftinija u izvozu nego na domaćem tržištu, što jasno pokazuje da ne postoji uređen sistem“, ukazao je on.

Kada je reč o predstojećim lokalnim izborima, Aleksić je kazao da NPS izlazi u gotovo svim opštinama, a u Boru i Bajinoj Bašti zajedno sa studentima.

Dodao je da će to biti dobar uzorak za uvid u to šta daje najbolji izborni rezultat.

„Duboko verujem da se protiv režima koji je sve uzurpirao možemo boriti samo udruženo, stvaranjem jedinstvenog antirežimskog fronta. Sve drugo je manje efikasno rešenje i vodi nas u veliki rizik, jer danas nemamo pravo na razlike, već moramo tražiti kompromise“, ocenio je Aleksić.

(Beta)

