Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Predstavnici vladajuće stranke naveli su danas da je „velika sramota“ što delegacija Evropskog parlamenta (EP) želi da izbegne izložbu posvećenu žrtvama genocida u Jasenovcu u skupštini Srbije, što su oni posle demantovali, što je bila i jedna od glavnih polemika na zasedanju skupštine.
„Oni uvek igraju na ivici da Evropi i međunarodnim institucijama pošalju poruku – pa evo videli su se ljudi, ali se za unutrašnju politiku i komunikaciju sa njihovim biračima pravi potpuni haos“, kazao je Aleksić za televiziju Nova.
Naveo je da je Srbija propustila prilike da kao i druge zemlje ubrza svoj put ka evrointegracijama.
„Ova aktuelna vlast koja danas upravlja Srbijom neće imati kapaciteta da Srbiji i građanima obezbedi sigurnost, bezbednost, prosperitet i budućnost, zato što oni koriste svaku priliku da se predstave kao neko ko ima ugled kod stranih zvaničnika“, rekao je on.
Dodao je da je vlast izgubila kredibilitet u međunarodnoj zajednici.
„Ako Naftna industrija Srbije (NIS) nije htela da dozvoli da Srbija otkupi taj vlasnički udeo Gasproma u NIS-u to je onda ozbiljan problem i poruka ruske strane šta misli o Srbiji“, izjavio je Aleksić.
(Beta)
